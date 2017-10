Vise etnobotanice, în staţiunea Mamaia

Vise etnobotanice, în stațiunea Mamaia

Cine a spus că Satul de Vacanță e banal, că e plin de suveniruri răsuflate și de mici copți doar pe dinafară, s-a înșelat. Pentru că există opțiuni și pentru amatorii de senzații tari - un magazin de vise, de unde, așa cum anunță afișele, poți să cumperi droguri ușoare, și, mai ales, legale. Desigur, în scopul cercetării etnobotanice sau îmbogățirii colecției de plante care te fac să visezi frumos. Deși clienții sunt anunțați printr-o foaie A4 că substanțele comercializate nu sunt destinate consumului uman, afișe în format mai mic te invită, persuasiv: „Get high 100% legal!” sau „Why drink and drive, when you can smoke and fly?”. Recent, la Constanța, a avut loc o conferință a Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, a Centrului Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului și a organizației Europe Against Drugs, legată de controversele create de magazinele de vise. Concluzia întâlnirii a fost că substanțele comercializate de astfel de magazine nu sunt interzise prin lege, dar se lucrează la schimbarea situației.