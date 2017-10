Viermişorii intestinali, invadatorii organismului la copii

Viermișorii intestinali, invadatorii organismului la copii

Se plânge că îl doare burtica, are un somn agitat și mâncărimi în zona anală, primul lucru la care ar trebui să vă gândiți sunt faimoșii viermișori intestinali. Sună destul de urât, dar este o afecțiune des întâlnită, mai ales la copiii peste trei-patru ani. Medicina de astăzi o tratează ușor, iar complicațiile sunt foarte rare. Cu cât este copilul mai mare, cu atât este mai curios, explorând cu mânuțele cam tot ce îl înconjoară. Urmarea este destul de previzibilă, infestarea cu helminți, adică paraziții intestinali. Din păcate, statistica nu este deloc încurajatoare, aproape 80% dintre copiii cu vârste cuprinse între trei și patru ani, ajungând să fie infectați cu helminți. În termeni medicali, helminții sunt viermii parazitari și larvele lor. Varietatea helminților dăunători omului este foarte mare, dar majoritatea acestora se întâlnește destul de rar. La noi, cei mai frecvenți asemenea „invadatori” ai organismului uman sunt limbricii, oxiurii și giardia. Mai rar întâlniți sunt paraziții care se localizează în pereții intestinelor sau ai altor organe (trichinella spiralis, ankzlostoma duodenale, tenia). „Principala cauză a infestării cu viermișori intestinali este nerespectarea unei igiene adecvate. Mâinile murdare sunt cele mai periculoase și, deși se tratează ușor atât oxiurii, cât și limbricii și giardia, este mai bine să previi decât să tratezi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Corneliu Neagoe, medic specialist pediatrie. Limbrici, oxiuri și giardia Cei mai cunoscuți viermișori intes-tinali sunt ascarizii sau popularii limbrici. Aceștia sunt viermi cilindrici, cu lungimea de 15 - 35 cm, de culoare alb-gălbuie, adesea semitransparenți. Ascarizii se localizează, de preferință, în intestinul subțire, fără a se fixa de peretele acestuia, parazitând doar interiorul lui, mișcându-se în permanență în direcția opusă celei a bolului alimentar. Acesta este și motivul pentru care sunt atât de dificil de depistat prin analiza materiilor fecale. Ce-i drept, periodic, o dată cu eliminarea materiei fecale, se elimină și ouă de ascarizi, nevizibile cu ochiul liber, dar aceasta nu se întâmplă în fiecare zi, fapt care îngreunează diagnosticarea ascaridiozei prin analiza fecalelor. Dacă cel mic nu este supus unui tratament, ascarizii pot trăi în organismul lui câțiva ani buni. Foarte des întâlniți sunt și oxiurii, paraziți foarte mici, subțiri, cu dimensiunea de până la un centimetru, adesea curbați, albicioși. Se localizează în partea inferioară a intestinului gros, motiv pentru care, spre deosebire de ascarizi, pot fi depistați în fecale. O dată ajunse în organism, femelele înaintează în tubul digestiv și ies prin anus, pentru a-și depune ouăle în pliurile anusului. Acest lucru, care se întâmplă de obicei în cursul nopții, provoacă mâncărimi intense în regiunea anusului, obligând copilul să se scarpine. Prin scărpinare, ouăle ajung pe degetele copilului, în special sub unghii. De aici, ouăle ajung din nou în organismul micuțului dacă el duce degetele la gură. În cazul fetițelor, se poate întâmpla ca acestea să pătrundă în organele genitale externe, provocând iritația și inflamarea mucoaselor acestora cu bacterii și protozoare. Durata de viață a oxiurilor este de până la 1,5 luni, dar, din cauza can-tității mari de ouă pe care le depun, numărul lor este în continua creștere, înmulțindu-se în permanență, astfel încât, fără tratament, afecțiunea poate dura ani de zile. Infestarea cu oxiuri se numește enterobioză. Complicații cu obstrucționări și perforații „Sunt destul de rare cazurile în care paraziții creează complicații, dar, netratați, aceștia pot ajunge în plămâni, pot face diferite obstrucții pentru că se fac ghem, ajungându-se la ocluzii intestinale și, uneori, chiar și perforații ale organelor”, a mai precizat medicul pediatru. Pentru copiii mai mici este bine să se păstreze o igienă strictă atât a mâinilor, cât și a tetinelor, cănuței, suzetei, etc. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că excesul de zel al părinților, în ceea ce privește igiena și sterilizarea tuturor lucrurilor și jucăriilor copiilor, poate face mai mult rău decât bine. „Sigur că igiena este foarte importantă, dar fără să exagerăm, pentru că dacă îl supraprotejăm pe copil, la prima greșeală, organismul său nu este pregătit și nu poate să se protejeze, iar îmbolnăvirea poate fi mult mai gravă decât în mod normal”, a explicat dr. Corneliu Neagoe.