VIDEO - Un velier zburător va face ocolul Pământului în 40 de zile

O echipă de navigatori francezi construiește o ambarcațiune care ar putea revoluționa transportul – un velier zburător. Ba mai mult, ei vor să facă și înconjurul lumii în 40 de zile. Nava se numește „Hydroptere” și a trecut deja prin numeroase teste, reușind să seteze un nou record de viteză pe apă, de 111 km/h. Căpitanul velierului zburător, francezul Alain Thebault, spune că voiajul în jurul lumii este un proiect la care ține foarte mult și în care crede cu tărie, mai ales că ambarcațiunea a demonstrat deja că este viabilă. „Hydroptere” folosește o pereche de aripi subacvatice, care o ridică de pe apă și o propulsează la câțiva metri deasupra apei. Inovația, care folosește aceleași principii ca cele din industria aviatică, permite navei să atingă viteze până nu de mult inimaginabile pentru un velier de 18 pe 24 metri.„Am început lucrul la Hydroptere în urmă cu 25 de ani. La acea vreme, când le povesteam oamenilor că vreau să realizez o ambarcațiune zburătoare, am fost catalogat drept nebun de legat. În 2008 am depășit viteza de 111 km/h dar, din păcate, am distrus am-barcațiunea. La o asemenea viteză, suprafața apei devine la fel de dură ca cimentul”, povestește Thebault, într-un interviu acordat CNN. Echipa sa a reconstruit nava și, la finele anului trecut, Hydroptere a parcurs o milă nautică cu o viteză medie de 100 km/h. În plus, nava a zburat circa 500 de metri. În prezent, francezii construiesc o ver-siune solidă a ambarcațiunii, Hydroptere Maxi, cu care vor încerca să facă înconjurul lumii în 40 de zile. Versiunea Maxi va avea 30 pe 30 metri și va suporta mai bine condițiile nefavorabile de pe mare. De asemenea, va fi suficient de grea pentru a nu fi destabilizată de vânt în timpul perioadelor de zbor. Maxi va fi operată de o echipă formată din 10 navigatori experimentați și va fi gata de drum la începutul lui 2013. Până atunci, Thebault & Co plănuiesc o altă aventură – să treacă prin oceanul Pacific în trei zile, în 2011.