VIDEO. Un ŞOFER a reuşit să scape NEVĂTĂMAT dintr-un ACCIDENT RUTIER TERIBIL!

VIDEO. Un ȘOFER a reușit să scape NEVĂTĂMAT dintr-un ACCIDENT RUTIER TERIBIL!

Ştire online publicată Joi, 06 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

A fost lovit din plin de un autoturism, dar a scăpat nevătămat. Este vorba despre un șofer care a fost implicat într-un grav accident rutier. Impactul s-a petrecut pe o stradă din Rusia, Șoferul a virat la stânga și a intrat în plin într-un motociclist. Vina aparține motociclistului, care nu a oprit la culoarea roșie a semaforului, anunță ProSport. Chiar dacă impactul a fost extrem de dur, motociclistul nu a pățit nimic, ridicându-se după impact. Bike Crashes And Shatters On Dash Cam - Watch More Funny Videos