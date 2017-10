VIDEO / LIVE Event, un alt fel de experienţă pentru turişti şi constănţeni

Eveniment Capra Nera by Deesse of Switzerland

VIDEO / LIVE Event, un alt fel de experiență pentru turiști și constănțeni

Sâmbătă și duminică, Mamaia a fost gazda unuia dintre cele mai importante evenimente de frumu-sețe și sănătate ale acestei veri, organizat de Capra Nera. Sub denumirea LIVE Event, manifestările de acest gen ale companiei au la bază un concept elvețian de socializare și cunoaștere a produselor. Iar doamnele și domnișoarele, fie ele turiste sau constănțence, nu au stat mult pe gânduri. În cele două zile, sute de curioase au testat calitatea produselor din gama Alive Therapy Cosmetics și Deesse Cosmetics, sub îndrumarea consilierilor Capra Nera. În plus, toți cei prezenți la eveniment au primit câte un cadou de participare, s-au bucurat de consiliere tematică, dar și de multe alte surprize!În cadrul expoziției LIVE Event au existat 14 puncte de acces, ce au însumat peste 300 de produse cosmetice și de sănătate, pe diferite segmente, cum ar fi produse cosmetice de îngrijire pentru toate vârstele, produse cosmetice terapeutice, produse de machiaj, produse pentru îngrijire personală, ceaiuri și suplimente alimentare, produse pentru îngrijirea locuinței și produse textile și accesorii.LIVE Event a beneficiat, preț de câteva ore, și de prezența Excelenței Sale, Prințul Dimitrie Sturdza."Vrem ca persoanele interesate să cunoască firma noastră mai bine. Nu vindem doar un produs, avem și un serviciu. Am început firma asta acum 40 de ani, în Elveția, și pot să vă spun că avem o creștere absolut incredibilă. Avem 13.000 de persoane care lucrează cu noi, 5 - 6 milioane de clienți fideli și suntem firma care crește cel mai repede în Germania și în Franța, în Asia. Și aici, în România, merge peste speranțe", a precizat Excelența Sa, Prințul Dimitrie Sturdza.Potrivit acestuia, politica firmei este să nu se mintă niciodată referitor la calitatea unui produs, ci să se precizeze exact ce poate să facă acesta. Capra Nera, pe lângă produse și servicii premium, oferă celor interesați și oportunitatea dezvoltării unei cariere de succes în sistemul de vânzări directe.Evenimentul a avut loc sâmbătă, între orele 13.00 - 19.00, și duminică, între orele 10.00 - 17.00, la hotel Perla din Mamaia.