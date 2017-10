VIDEO - Casa pasivă a nemţilor produce energie cât pentru două imobile şi costă 850.000 dolari

Germania a câștigat Decatlonul Solar

VIDEO - Casa pasivă a nemților produce energie cât pentru două imobile și costă 850.000 dolari

Ştire online publicată Marţi, 20 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O casă high-tech, acoperită pe toate părțile cu celule solare, a câștigat competiția internațională Decatlonul Solar, din Washington DC (SUA), care premiază cele mai bune case verzi, alimentate de soare. Casa a fost construită de echipa Germaniei, care a surclasat echipele din Illinois și California, aflându-se la al doilea trofeu, după cel din 2007. În ultima săptămână, toate imobilele înscrise în concurs au fost analizate după mai multe criterii - arhitectură, viabilitate pe piață, energia produsă, temperatura apei calde. La final, casa construită de germani s-a detașat, datorită unei producții de electricitate impresionante, de două ori mai mare decât avea nevoie casa. Echipa nemților, formată din studenți de la universitatea tehnică din Darmstadt, a folosit o multitudine de panouri și celule solare, care au acoperit și acoperișul și pereții casei, ridicând potențialul energetic al casei la un uimitor nivel de 11.000 Watti. Celulele solare montate pe fâșii subțiri de aluminiu alimentează toate sistemele electrice, inclusiv boilerul pentru apă caldă. Sub primul strat de placaj, nemții au introdus un material izolator și filtre pentru preluarea aerului, pe care casa îl folosește ca să își mărească eficiența energetică, conform standardelor în vigoare. Structura cubică a casei le-a permis studenților să obțină o suprafață mai mare acoperită cu celule solare și, în plus, a oferit suficient spațiu pentru a construi un etaj, spre deosebire de restul caselor înscrise la Decatlonul Solar. Prețul casei - între 650.000 și 850.000 dolari. Este mult, însă o astfel de casă poate fi amplasată în mijlocul deșertului sau pe banchiza din Antarctica, fără a fi nevoie de racordare la nici o rețea energetică.Pe locul doi s-a clasat echipa universității din Illinois, a cărei casă are un preț de circa 250.000 dolari. Americanii s-au concentrat pe arhitectura locală și pe subcontractori din zonă, folosind materiale reciclate dintr-un vechi hambar și dintr-un siloz părăsit. La interior, casa este susținută de bârne din bambus, care se regenerează constant. Casa este alimentată prin panouri solare, sistemul fiind atât de eficient încât a permis instalarea unei pompe puternice de căldură, care utilizează aerul de afară. Clădirea a fost izolată și dotată cu aparatură ecologică. Echipa din California s-a clasat pe locul al treilea, casa lor ieșind prima la capitolele comunicații și arhitectură. De altfel, locuința a fost realizată de o echipă mixtă, formată din studenți de la universitatea Santa Clara și de la colegiul de artă. Echipa a realizat o casă modulară, pentru a da impresia de spațiu, incluzând și o terasă suspendată în mijlocul livingului. În plus, studenții au construit, de la zero, un sistem de automatizare a casei, controlat de locatari, care oferă acces la toate componentele electronice.