Viceprimarul din Grădina, în greva foamei

Ştire online publicată Joi, 26 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Viceprimarul Maria Adam a declarat că primăria a reabilitat o clădire cu termopane, calorifere și alte îmbunătățiri, iar, în momentul în care a revenit din concediu, aceasta fusese dată în folosință, dar nu avea un birou amenajat și pentru viceprimar. Maria Adam a afirmat că a fost trimisă de primar într-o altă clădire, unde se află Serviciul de Gospodărire Comu-nală și unde condițiile sunt jalnice. În plus, Maria Adam mai afirmă că a semnalat mai multe nereguli la primărie privind cheltuirea banilor din bugetul local, dar, deși a înaintat petiții, nu a obținut niciun răspuns care să lămurească problemele semnalate. Primarul din Grădina, Ion Melcea, spune însă că i-a oferit posibilitatea viceprimarului să își găsească un loc în noua clădire a primăriei. El susține că nu are absolut nimic cu viceprimarul, care ar vrea, însă, să îi ia locul.