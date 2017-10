Venin german la Detroit | Video

Anul trecut, Porsche 918 Spyder aprindea mintile tuturor celor care inca nu au scapat de nostalgia lui Carrera GT. Intre timp, magnatii au uns rotitele care trebuie, asa ca supercarul este deja o certitudine, indiferent de cat le va lua germanilor pana vor incepe productia. Totusi, in cazul in care credeai ca asta este cea mai tare lovitura pe care o poate aplica Porche direct in plexul industriei auto, ar fi cazul sa te mai gandesti. Porsche 918 Spyder a luat pastilele gresite, sau poate chiar cele mai potrivite, asa ca circuitele de viteza nu au decat sa-l astepte. Citeste mai departe...