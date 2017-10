Vehiculele de pe alte lumi

Ştire online publicată Luni, 22 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Prin natura ei, fiinta umana are nevoie sa atinga, sa cerceteze de la fata locului, pentru a se convinge de existenta unui anumit lucru. Asadar, chiar daca am construit navete spatiale performante, capabile sa zboare suficient de aproape de alte planete din Sistemul Solar astfel incat sa le observe si fotografieze de pe orbita, nu ne declaram multumiti doar privind. Vrem mereu mai aproape, mai palpabil, mai concret. Pentru acest lucru, inginerii de la NASA, ESA si alte agentii de explorare spatiala, au inventat roverele sau vehiculele de explorare planetara, potrivit Descopera.ro.Acesti roboti mobili si robusti, adaptati oricarui tip de teren, contribuie considerabil la deschiderea unor noi orizonturi de cunoastere a altor lumi. Probabil ca, in cele din urma, oamenii vor explora ei insisi planetele solide ale Sistemului nostru solar sau pe cele ale sistemelor vecine in Calea Lactee, dar pana atunci roverele ne ajuta sa invatam lucruri importante despre suprafetele si mediul altor planete sau corpuri ceresti. Propriu-zis, un rover este un vehicul de explorare spatiala, proiectat special pentru deplasarea pe o suprafata extraterestra . Unele rovere sunt construite sa transporte chiar astronauti, in vreme ce altele sunt roboti partial sau 100% autonomi. De obicei, roverele ajung pe suprafetele planetare cu ajutorul unei aeronave de tip "lander", care le coboara din nava principala, ramasa pe orbita. Citeste mai mult pe Descopera.ro