Vedetele migrează spre Nordul Litoralului

Programul festivalului este următorul: vineri, 27 iulie, de la ora 20 - Direcția 5, Mirabela Dauer, Benone Sinulescu, Raul, Heaven, Radu Ile; sâmbătă, 28 iulie, de la ora 20 - Bere Gratis, Morandi, Ana Lesko, Shock, My Band, Angela Similea și Ovidiu Komornyk. Duminică, 29 iulie, ora 21 - K1, Mărgineanu, Dinu Iancu Sălăjanu, Talisman, Semnal M și Etnic. Prezentatorul festivalului este Gabriel Cotabiță. În cadrul conferinței de presă am mai aflat că special pentru festival s-a pregătit un duet între Talisman și Semnal M.