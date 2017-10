Vânzările de motociclete au crescut 83,9%

Vânzările de vehicule motorizate cu două roți au crescut, în primul semestru al acestui an, cu 83,9% până la 1.712 de unități, pe fondul creșterii cu 186,8% a vân-zărilor de scutere, conform datelor furnizate de către Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Din cele 1.712 de unități vândute în primele șase luni ale anului, cele mai multe au fost scutere (1.067), urmate de motocicletele de stradă (530 unități vândute), apoi de motocicletele off-road (107 unități). Statisticile APIA arată că romanii preferă fie motoare de cilindree mare și puteri crescute, fie motoare de capacitate cilindrică redusă și puteri mai mici. Astfel, aproape 60% dintre vehiculele vândute au motoare sub 50 centimetri cubi, iar peste 20% au motoare de peste 500 centimetri cubi.Vânzările de vehicule motorizate cu două roți au crescut, în primul semestru al acestui an, cu 83,9% până la 1.712 de unități, pe fondul creșterii cu 186,8% a vân-zărilor de scutere, conform datelor furnizate de către Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Din cele 1.712 de unități vândute în primele șase luni ale anului, cele mai multe au fost scutere (1.067), urmate de motocicletele de stradă (530 unități vândute), apoi de motocicletele off-road (107 unități). Statisticile APIA arată că romanii preferă fie motoare de cilindree mare și puteri crescute, fie motoare de capacitate cilindrică redusă și puteri mai mici. Astfel, aproape 60% dintre vehiculele vândute au motoare sub 50 centimetri cubi, iar peste 20% au motoare de peste 500 centimetri cubi.