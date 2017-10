Valorile culturale tătare, raportate la diversitatea europeană

Ştire online publicată Luni, 31 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Seminarul intitulat „Unitate în diversitate”, organizat la sfârșitul săptămânii trecute de către Filiala Constanța a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, a reunit numeroși iubitori ai culturii și tradițiilor tătare, dar și împătimiți ai noului curent ce stă sub simbolul diversității. Seminarul, ajuns la a X-a ediție, a lansat din nou o serie de întrebări, dar a oferit și răspunsuri pe tema diversității. Cât este de benefic pentru o cultură, în speță pentru cea tătară, să se implice activ în diversitate, pericolul asimilării de către alte culturi versus beneficiul promovării valorilor tătărești în afara sferei de influență a lumii turcice au fost numai câteva dintre problemele ce s-au desprins din discursurile participanților la seminar. Pornind de la simboluri din literatura tătară, abordate și în alte literaturi și felul cum acestea se regăsesc în cultura universală, prof. Neriman Ibraim a susținut una dintre prelegerile seminarului aducând astfel dovezi atât în ceea ce privește păstrarea identității, dar și în ceea ce privește raportarea valorilor culturale tătare la diversitatea europeană actuală. Tot despre diversitate, dar din prisma religiei, a vorbit atașatul pe probleme de religie de la Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța. Trecând de la teorie la practică, prof. Memet Kîimet a făcut o scurtă prezentare a activității desfășurate de Corul „Boztorgay” pe care îl conduce și care este dovada vie a unei promovări acerbe atât a valorilor culturale tătare, dar și a celor din afara sferei lumii turcice. Participarea corului la numeroase acțiuni ce au avut ca scop promovarea diversității este o reconfirmare a faptului că, indiferent de interferențele cu alte culturi, valorile unei etnii vor exista și dincolo de „unitate în diversitate”, în special în spațiul unei Europe unite. În cadrul întâlnirii de vineri seară, a fost prezentată și publicația „Carmina Balcanica”, o publicație care reunește numeroși scriitori din spațiul balcanic, printre care și reprezentanți ai comunității tătare din România. Și de această dată, mesajul transmis prin prezentarea acestei reviste a fost acela că indiferent de multitudinea de culturi, de influențele exercitate de cele mai puternice asupra celor mai puțin cunoscute, valorile, în cazul de față cele literare, supraviețuiesc. Seminarul „Unitate în diversitate” a devenit o tradiție, el căpătând de la an la an o încărcătură tot mai mare.