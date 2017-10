Vacanţe versus bunuri materiale

Vacanțe versus bunuri materiale

Satisfacția legată de o vacanță reușită durează mult mai mult decât cea produsă de cumpărarea unor lucruri noi, arată un studiu psihologic publicat de „Telegraph Science” și citat de site-ul descopera.ro.Experiențele sunt cele care fac diferența - sunt mai personale și mai dificil de comparat cu ale celorlalți, afirmă profesorul Thomas Gilovich, autorul studiului publicat în Journal of Personality and Social Psychology.Când e vorba despre bunuri materiale, mulțumirea de a le fi dobândit pălește destul de repede, de obicei din cauza invidiei resimțite cu prilejul comparațiilor pe care le facem: alții și-au cumpărat un obiect din aceeași categorie (mașină, televizor cu ecran plat etc.), dar mai bun și mai scump, ceea ce ne provoacă sentimente negative.În schimb, o vacanță e valoroasă în primul rând datorită impresiilor și amintirilor noastre legate de ea, iar acestea sunt individuale și subiective, deci puțin susceptibile de a se asemăna cu ale altor oameni - chiar dacă aceștia au fost într-o vacanță similară.