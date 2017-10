Vacanţă pe bani mulţi! Descoperă Tanzania şi Zanzibar

Vacanță pe bani mulți! Descoperă Tanzania și Zanzibar

Constănțenii care au bugete foarte generoase pentru vacanța din această vară pot pleca să descopere… Tanzania și Zanzibar. Prețul, aproape 3.300 de euro, de persoană, pentru 11 zile de neuitat.„Pentru ca un safari să fie complet este neapărat să vezi cele cinci mari mamifere ale Africii, The Big Five: elefantul, rinocerul, bivolul, leul și leopardul. La final te vei relaxa într-o destinație romantică, ce îți va rămâne mereu în suflet învăluită în aroma picantă a mirodeniilor: Zanzibar”, așa începe descrierea acestei vacanțe, promovată de Icar Tours.Iată ce se poate face și vedea în decursul celor 11 zile: game drive în Parcul Național Tarangire, cu o populație impresionantă de elefanți și feline, excursie în aria de conservare Ngorongoro, Craterul Ngorongoro (craterul are cea mai densă populație cunoscută de lei), Parcul Național Serengeti, Oldupai Gorge, un renumit sit arheologic, turme de antilope, zebre, girafe și crocodili, dar și gheparzi, leoparzi, maimuțe și diferite specii de păsări, Parcul Lacul Manyara.În zilele 8, 9 și 10 ale vacanței, Zanzibar! „Vei avea câteva zile de relaxare pe plajele cu nisip alb și fin din Zanzibar. La resort poți alege dintre excursiile opționale, de la o vizită în Stone Town - orașul vechi, până la excursii în insulele din rezervațiile marine, cu bărci tradiționale. Poți face o excursie de o zi la Prison Island, insula închisoare unde erau întemnițați sclavii și unde pot fi văzute țestoasele gigant aldabra aduse din Seychelles la sfârșitul secolului trecut”, spun organizatorii. Bineînțeles, regimul de masă este all inclusive!