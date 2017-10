Vacanţă în familie: Ce poţi face iarna la Paris

Vacanță în familie: Ce poți face iarna la Paris

Sâmbătă, 02 Noiembrie 2013

Doar pentru că temperaturile scad, nu înseamnă că Parisul n-ar fi o destinație excelentă pentru o vacanță alături de cei dragi. Iată ce activități vă stau la dispoziție odată ajunși în capitala Franței.1. La patinoar!În luna decembrie apar peste noapte două patinoare. Unul dintre ele e plasat în fața elegantei Primării pariziene, practic - în buricul urbei, la o aruncătură de băț de Sena, cu vedere către turnurile Notre Dame-ului. Celălalt, ceva mai mic, e plasat înainte de gara Montpar-nasse. Nu e foarte cunoscut de către turiști, prin urmare, cozile sunt mai scurte. Ambele patinoare sunt gratuite, dar poți închiria patine cu 5 euro perechea.2. Caruselul - o atracție pe gustul întregii familiiPe lângă patinoare, caruselele constituie atracția principală a fiecărui arondisment parizian iarna. Primăria montează o mulțime, de la cele de modă veche, cu călușei de lemn, la cele moderne, cu forme de motociclete, mașini, etc. Pentru locațiile acestor carusele, intră pe site-ul primăriei.3. Nu ratați ocazia să vă dați în Roată!În anul 1900, a fost construită o roată cu diametrul de 100 de metri, special pentru expoziția universală de la Paris. Roata a fost dezafectată în 1937, însă în anul 2000, o alta, de numai 60 metri diametru, a fost așe-zată în Place de la Concorde, pentru a celebra intrarea în noul mileniu. Și aceasta a fost dată jos, în 2002, dar a reapărut sezonal, începând cu 2007, pentru a ilumina bulevardul Champs Elysée pe timp de iarnă și pentru a oferi peisaje spectaculoase asupra Parisului. Prețul: 9 euro.4. Târgurile de CrăciunCopiii vor fi fascinați de numeroasele târguri de Crăciun care apar în Paris la sfârșitul lui noiembrie. Tarabele sunt pline cu tot felul de obiecte care-ți fură privirile și-ți golesc buzunarele. De la ornamente de sărbători, la jucărioare de lemn făcute manual, la tradiționale dulciuri de Crăciun sau vin fiert. Târgurile de Crăciun se află în Place St. Germain-des-Pres, Place St. Suplice, Avenue des Champs-Elysées, Gare de l’Est, Gare Montparnasse etc.5. Un tur al catedralei Notre DameO vizită cu familia de sărbători la catedrala Notre Dame va fi mereu una specială. În fiecare an, pe esplanada din fața catedralei, va fi plasat un brad de Crăciun, perfect asortat cu scena Nașterii din interior. Pune-i pe copii să scrie un mesaj de pace și speranță și să-l plaseze în uriașa urnă de la intrare. În fiecare an, acolo ajung circa 300.000 de mesaje.(Sursa: www.feminis.ro)