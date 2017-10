Vacanţa ideală? Pe fundul mării...

Vacanța ideală? Pe fundul mării...

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Inspirate din scrieri SF, casele, restaurantele sau hotelurile subacvatice nu li se mai par constructorilor de azi ceva imposibil de realizat, scrie Financial Times.După stațiile Conshelf instalate pe fundul mării de către echipa exploratorului Jacques-Yves Cousteau acum câteva zeci de ani și abandonate și restaurantul Ithaa din Maldive, aflat însă la doar câțiva metri sub nivelul mării, în prezent se lucrează la câteva proiecte îndrăznețe pentru aceeași zonă și pentru Fiji.Astfel, firma poloneză de arhitectură și construcții subacvatice Deep Ocean Technology urmează să construiască Water Discus în dreptul unei insule din Maldive.Water Discus este un hotel de lux împărțit în două seturi de discuri, unele deasupra apei și altele dede-subt, ca să le permită clienților să admire fauna și flora marină sau chiar să o exploreze, fiind prevăzut cu facilitățile necesare scufundărilor.În Fiji se construiește Poseidon Undersea Resort, care își propune să-și cazeze oaspeții sub apă, în-tr-o structură unde presiunea este de o atmosferă, la fel ca pe uscat, pentru a evita problemele care apar când corpul uman aflat sub apă este supus la o presiune mai mare.Președintele companiei care construiește complexul Poseidon, US Subarmines Inc., se gândește chiar să utilizeze soluția găsită pentru acesta la construirea unor case pe fundul mării, așa-numitele H2Ome. Proprietarii acestor case le vor putea folosi timp îndelungat, având opțiunea de a le scoate la suprafață pentru revopsit o dată la zece ani sau de a le ține permanent sub apă, punându-le la dispoziția viețuitoarelor marine care ar dori să-și mute cuibul pe exteriorul lor.(Sursa: www.businessmagazin.ro)