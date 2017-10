Vacanţă departe de agitaţie şi stres, la Casa Margo

Vacanță departe de agitație și stres, la Casa Margo

Ştire online publicată Joi, 25 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vacanța ideală nu înseamnă pentru toată lumea agitație, zgomot, muzică la refuz și îmbulzeală. Din ce în ce mai mulți turiști aleg locațiile în care reușesc să se destindă și să relaxeze, evadând practic din cotidian. O astfel de destinație de vacanță este Casa Margo din stațiunea 2 Mai. Concepută sub forma unui complex, incluzând pensiune, restaurant și terasă, Casa Margo este destinația ideală pentru familiile cu (sau fără) copii, care doresc să petreacă o vacanță relaxantă.Pensiunea dispune de 28 de locuri (12 camere și un apartament), iar dotările sunt la nivel de trei stele: aer condiționat, frigider, TV, cablu, internet wireless, baie proprie, apă caldă non-stop. Și mașinile stau în siguranță, pentru că parcarea proprie are o capacitate de 14 locuri.„Avem mulți turiști care, an de an, vin numai la noi. S-au simțit de fiecare dată foarte bine, pentru că le-am oferit tot confortul. Foarte important, îi acceptăm pe turiști și cu animale de companie”, a declarat, pentru „Litoral”,, managerul complexului Margo.Însă adevărata atracție al Casei Margo este superba grădină cu terasă, unde turiștii pot lua masa, practic, în mijlocul naturii. Mâncărurile sunt delicioase, bucătari pricepuți punându-vă la dispoziție atât preparate tradiționale, cât și din bucătăria internațională. Toată lumea știe că de la masă, la Casa Margo, nu ai cum să pleci fără zâmbetul pe buze și burta plină.Casa Margo este și organizator de nunți, botezuri, aniversări sau team-building-uri pentru firme. Salonul are o capacitate de 60 de locuri, iar spațiul de dans este unul generos.