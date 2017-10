Vă puneţi copilul la punct, cu arătări gen Bau-Bau?

Vă puneți copilul la punct, cu arătări gen Bau-Bau?

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

S-a ajuns la concluzia că teama cea mai des manifestată de cei mici este față de Bau-Bau sau de monștri. Copiii refuză să intre într-o cameră întunecată sau să meargă, singuri, la baie, de teamă că din cotloanele întunecate sau de după ușă va sări un monstru care îi va ataca. Partea cea mai îngrijorătoare este că, de obicei, află despre aceste entități chiar de la părinți sau alte rude, care îi amenință cu „venirea lui Bau-Bau“ dacă nu mănâncă tot din farfurie sau dacă nu se spală pe dinți înainte de culcare etc. etc. O singură avertizare e suficientăDin nefericire, pootrivit specialiștilor Copilul.ro, e sufficient să li se spună o singură dată de existența acestor arătări, pentru ca imaginația lor să țeasă înfățișarea, caracteristicile fizice, ba chiar și preferințele locative sau culinare. De aceea, specialiștii atrag atenția că amenințarea cu Bau-Bau nu trebuie folosită, sub nicio formă, în educația copiilor. Chiar dacă, pe termen scurt, părinții vor atinge scopul dorit, adică cei mici vor mânca tot din farfurie, pe termen lung efectul va fi de alimentare a temerilor. Educația trebuie făcută fără prezențe monstruoase, cărora copiilor să le știe de frică. Din contră, părinții au un rol esențial în ajutarea celor mici să-și depășească angoasele.Nu le spuneți în față că sunt fricoși!Pentru a-i ajuta să-și depășească teama, părinții trebuie, în primul rând, să vorbească cu micuții despre ceea ce le provoacă frică. Se impune ca părinții să vorbească permanent cu cel mic despre sursa fricii lui și să afle care sunt sentimentele prichindelului; astfel vor găsi o soluție pentru a-l face să le depășească.Esențial! Copiii nu trebuie convinși să treacă peste frică spunându-li-se că sunt fricoși sau că râd ceilalți copii de ei din cauză că au temeri tot timpul. În felul acesta, cei mici se vor simți nesiguri pe ei și se vor închide în ei. O altă metodă este de a-i însoți pe cei mici în încăperea unde cred ei că s-ar ascunde monstrul și de a-l căuta peste tot pe unde s-ar putea ascunde: pe sub pat, prin dulap sau după ușă. Li se va demonstra astfel copiilor că sunt în siguranță și că nu există asemenea arătări.Nici hiperprotecția nu ajutăPe de altă parte, nici atitudinea extremă, de a fi hiperprotectivi cu micuții nu este indicată. Prichindeii nu trebuie ținuți departe de lucrurile înfricoșătoare; când spun că nu vor să intre într-o cameră pentru că apare Bau-Bau, nu renunțați de să-l trimiteți în acea încăpere sau nu vă grăbiți să-l însoțiți. Lăsați-l să dea piept singur cu unele situații, dar având grijă să-l monitorizați mereu. Astfel se va convinge singur că nu este niciun monstru după ușă. Mai mult, părinții vor putea să ofere respectivele situații drept exemple pentru situațiile următoare când micuții vor invoca din nou frica.