Ursul polar Knut a murit

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un oficial de la gradina zoologica din Berlin a anuntat ca ursul polar Knut a murit. El devenise faimos dupa ce a fost abandonat de mama sa si a fost crescut de un ingrijitor. Ingrijitorul ursului, Heiner Kloes, a declarat ca Knut, in varsta de patru ani, a murit sambata dupa-amiaza pe cand se afla singur in incinta in care statea de obicei, informeaza Associated Press, citată de ziare.com. Cauza mortii nu este clara, a spus Kloes, care a adaugat ca va fi efectuata o autopsie.