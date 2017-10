Unlimited!

Mii de ochi s-au îndreptat sâmbătă spre cerul Costineștiului, admirând și imortalizând unul dintre cele mai frumoase evenimente aviatice de pe litoral. Acrobații cu parașutiști și aeronave au făcut deliciul unei asistențe numeroase. „Fly In 2007" a fost organizat pentru a doua oară consecutiv de Regional Air Services, în parteneriat cu Primăria Costinești și Aerodromul Tuzla și a avut două momente distincte: pe cerul Costineștiului, unde publicul larg a rămas cu gura căscată la evoluțiile cascadorilor aviatici, și unul de specialitate, organizat la aerodrom, cu dezba-teri și expoziții tematice. Unul dintre cele mai așteptate momente a fost evoluția invitatului special Jurgis Kairys, campion mondial de acrobație aeriană. Stilul acrobației aeriene pe care l-am văzut la Costinești a fost dezvoltat cu mai mult de 20 de ani în urmă de către lituanianul Stepas Airshkevichius. Am aflat că, în urma competițiilor pe care le desfă-șurau între ei pe vremea când se aflau în echipa sovietică, Jurgis și Stepas s-au antrenat unul pe altul. Astăzi, orice pilot care zboară nelimitat o face în stilul promovat de cei doi lituanieni în anii 70. Capacitățile lui Jurgis de pilotaj și inginerie aeriană au fost recunoscute în momentul când a fost rugat să lucreze alături de Sukoi Design Bureau pentru a construi seriile Sukoi 26, 19 si 31, aeronave de acrobație ce folosesc tehnologii complet noi și futuriste, în intenția de a domina Campionatele Unlimited World Aerobatics, ne-au spus organizatorii evenimentului. Punctele forte ale lui Jorgis au fost acrobațiile Unlimited Freestyle ce îi permit să descopere noi mijloace și posibilități de a zbura pentru el și aeronava lui. A inventat nenumărate manevre acrobatice, incluzând „Roata Kairys", „Small Loop" și a fost primul care a efectuat cu succes manevra „Cobra" într-o aeronavă cu elice.