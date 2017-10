În stațiunea Venus

Unii hotelieri percep taxă pe vedere la mare

Vineri, 03 August 2007

Ruptă de aglomerația citadină, situată la trei kilometri de orașul Mangalia și la 41 de km de Constanța, stațiunea Venus are o capacitate de cazare de peste 10.000 de locuri în hoteluri de unu până la cinci stele, reprezentând un punct de atracție pentru foarte mulți turiști, majoritatea dintre ei revenind după o vacanță frumoasă petrecută anterior. Plaja, care se întinde pe circa 1,2 km lungime, nu duce lipsă de activități antrenante, cum ar fi concursurile pe plajă, plimbările cu hidrobicicleta și caiacul, muzica și oamenii veseli, sunt câteva atuuri ale litoralului din Venus. Umbreluțele - un spectacol de culoare Dacă ar trebui căutat un adjectiv care să caracterizeze Venusul, acesta ar fi „colorat”. Costumele de baie și prosoapele divers colorate, hotelurile și umbreluțele din rafie de pe plajă dau o notă de eleganță și veselie stațiunii. Probabil astfel se explică și faptul că unii hotelieri percep taxa pe vedere la mare de 10 la sută din tariful de la recepție. Spre exemplu, dacă ați ales să stați într-o unitate de patru stele, care percepe 340 lei pentru camera dublă și 272 lei pentru single, pretenția unei vederi la albastra Mare Neagră vă mai costă încă 10%. Dacă n-aveți astfel de preocupări romantice, precum un răsărit sau un apus de soare, în-seamnă că îl preferați direct de pe malul mării. Comparativ cu patru stele, la hotelurile de o stea prețul unei camere duble este de 110 lei. La mare vii să te distrezi, nu să te îngrași În ceea ce privește prețurile pentru de-ale gurii, nimic care să alunge bucuria. Acestea sunt accesibile pentru toate buzunarele, cea mai ieftină bere la cutie putând fi cumpărată cu doar 2 lei. Cei care nu vor să stea pe nisip și aleg să se bronzeze pe șezlong o pot face cu 10 lei, preț care include și o umbrelă de soare și o măsuță, după dorința clientului. „Îmi place aici pentru că atmosfera este veselă, te poți distra și relaxa în același timp. Cât despre prețul acestui concediu, am venit la mare să fac plaja, nu burta mare” ne-a spus Ioan P., un turist de 30 de ani din Brașov. Amatorii de plimbări pe mare au ocazia să străbată valurile cu hidrobicicleta, pentru care plătesc 25 de lei pe oră sau să vâslească la caiac, a cărui închiriere costă 200 de lei ora. Pentru o plimbare de un sfert de oră cu banana gonflabilă, o persoană trebuie să scoată din buzunar 10 lei. Daniela IVANCIU Dar cum odată ajuns la mare, turistul trebuie să scoată bani din buzunar pentru orice pas făcut, mai puțin cel în apa mării, credem că orice compromis pentru o vacanță reușită trebuie calculat încă de-acasă. 