Unde şi cum ne distrăm de 1 Mai, pe litoral

Unde și cum ne distrăm de 1 Mai, pe litoral

Ne așteaptă un week-end incendiar (prelungit!) pe litoral, cu ocazia zilei de 1 Mai. Guvernanții au luat poate cea mai așteptată decizie din ultima perioadă, aceea de a declara și 30 aprilie zi liberă, așadar mulți se pot bucura din plin de o minivacanță de patru zile. Și cum se știe că românul este frate cu… distracția, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, autoritățile locale, precum și agenții economici de pe litoral și din Delta Dunării au pregătit pentru petrecăreți o sumedenie de evenimente și activități.Mamaia, centrul distracției și… aglomerațieiÎn Mamaia va fi agitație mare week-endul acesta. Șeful hotelierilor, Nicolae Bucovală, spune că aici sunt așteptați 25.000 de turiști. Mulți dintre ei s-au cazat încă de ieri, așadar stațiunea este deja animată.Cluburile au pregătit evenimente cu invitați care mai de care mai speciali. Duminică, pe 29 aprilie, în Princess Summer Club mixează Dj Antoine, interpretul hitului Welcome to St. Tropez. Până atunci însă, constănțenii și turiștii sunt așteptați astăzi (sâmbătă, 28 aprilie) în Mamaia Nord, la cea de-a doua zi a festivalului de muzică electronică The Mission 2012. Tot în Mamaia Nord, pe plaja Enigma, se desfășoară, până pe 30 aprilie și Sunwaves, de asemenea un festival electronic. Un week-end tare va fi și în Mania Club Mamaia, acolo unde, până luni, 30 aprilie, constănțenii și turiștii sunt așteptați la serile „For the love of house”.Lista cluburilor deschise în stațiunea Mamaia este una destul de lungă (Crema Summer Club, Princess Summer Club, Office Club Mamaia, Fratelli Beach & Club Mamaia Nord, Jezoo Mamaia, Megalos Club Mamaia etc.) și fiecare a pregătit o multitudine de surprize.Aglomerație mare și în sudul litoralului, nu doar în Mamaia! La această oră este aproape imposibil să mai găsești un loc de cazare în Vama Veche sau în Costinești, de exemplu.Festival de zmeieStațiunea Mamaia este gazda și unui altfel de eveniment - Festivalul de zmeie. În perioada 28 aprilie - 1 mai, pe plaja H2O din Mamaia Nord are loc Black Sea Kite Festival, primul festival de zmeie din România organizat pentru publicul larg, unde vor fi organizate ateliere de construit și pictat zmeie atât pentru copii, cât și pentru adulți. Pe plajă au loc concursuri cu premii, vor fi clovni, muzică și multe alte surprize. Profesioniștii acestei prime ediții vin din Bali, Germania, Austria, Anglia, Danemarca, Olanda. Ei vor înălța pentru public zmeie speciale, de diferite mărimi, forme și design-uri.Autobuze supraetajate, telegondolă, DelfinariuCei care își petrec acest week-end în Constanța (turiști și localnici) trebuie să știe că până pe 1 mai vor circula pe ruta Gara Constanța - Mamaia și retur autobuzele supraetajate, în intervalul orar 10.00 - 18.00. Prețul unei călătorii este de cinci lei, RATC menținând tariful neschimbat față de anii precedenți. Biletele pot fi achiziționate în timpul călătoriei.De asemenea, tot până pe 1 mai (inclusiv), Telegondola Mamaia funcționează în intervalul orar 10.00 - 20.00. Prețul unei călătorii este de 10 lei, același ca și anul trecut.În plus, merită vizitat și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, ce cuprinde Delfinariul, Păsările Exotice, Micro Delta și Planetariul (tarif de 25 lei/adult și 12 lei/elevi, student), precum și Acvariul (10 lei/adult și 5 lei/elev/student).Distracție mare și în Năvodari, Eforie și MangaliaNăvodărenii și nu numai sunt așteptați pe 1 Mai la o serbare câmpenească cu mici, bere și concerte, eveniment organizat de Primăria Năvodari.În Eforie, în perioada 28 aprilie - 2 mai, în parcul din fața primăriei Eforie Sud are loc Târgul colecționarilor de antichități. Tot aici, pe 1 mai, la Vila Sinacai din Eforie Nord se desfășoară și Festivalul grătarelor, iar pe 2 mai, la Teatrul de vară din Eforie Nord se pune în scenă o piesă de teatru, pentru a marca Ziua Internațională a Tineretului.Mangalia este o altă stațiune unde distracția va fi ca la ea acasă până pe 1 Mai. În perioada 28 aprilie - 1 mai au loc spectacole pentru toate gusturile în Portul Turistic. Pe 28 aprilie urcă pe scenă Nelu Ploieșteanu, Florentina Suciu, DJ Sava și Andreea, Claudia Ghițulescu, trupa Gemenele și maestrul de ceremonii Joule. Pe 29 aprilie, mangalioții și turiștii sunt așteptați la un spectacol de folclor, umor și muzică de calitate cu Irina Loghin, Vacanța Mică, Florin Decuseară, Lorenna, Sorin Șuteu, trupa Hai, noroc!.Mai mult, pe 30 aprilie, pe scena din Portul Turistic urcă Fuego, Alesis, Mariana Stan, Victor Yla (grupul umoristic Vouă), Marian Anton, Anka Neacșu și Gina Pop.Seria spectacolelor din Mangalia continuă pe 1 mai cu artiști ca Antonia și Vank, Connect-R, DJ Project, Vali Vijelie, Adi de la Vâlcea, Nicu Paleru și Axinte.De asemenea, în această seară (28 aprilie), Clubul Alutus din Mangalia se laudă cu prezența a doi invitați mai mult decât apreciați, DJ Adrian Eftimie și Gues Who.Și în stațiunile din sudul litoralului s-au deschis cu ocazia acestei minivacanțe o sumedenie de cluburi: Clubul Captain Mondy’s - Jupiter, Club D’Or - Vama Veche, Club Kremlin, Club Alcatraz - Neptun, Club Vicion - Olimp.Festival de salsaPe 29 aprilie este și ultima zi a celei de-a treia ediții a Crazy Salsa Fest, care se desfășoară la Hotel Paradiso din Mangalia. Festivalul reunește peste 30 de școli de dans din țară și din străinătate. Tot în acest cadru are loc și lansarea de carte „Eticheta în dansul social”, cu invitați din Cuba, Germania, Grecia, Franța, Italia și Bulgaria.Delta Dunării, o altă destinație numai bună pentru week-endDelta Dunării nu are nevoie de evenimente pentru a atrage constănțenii, ci chiar din contră. Totuși, merită știut că la Sulina pentru 1 mai este organizată o serbare câmpe-nească. Cei care ajung însă în Deltă cu siguranță vor fi vrăjiți de frumusețile locului, suficient pentru o minivacanță relaxantă.Ministrul Turismuluivine iar pe litoral1 mai reprezintă și deschiderea oficială a sezonului estival. Sâmbătă, 28 aprilie, la invitația ANAT pe litoral este așteptat, la evenimentele prilejuite de această ocazie, și ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Cristian Petrescu, precum și președintele Organizației elene de turism, Konstatinos Zikos.„Litoralul românesc și Delta Dunării sunt două destinații «vedetă» pentru petrecerea minivacanței de 1 Mai. Agențiile de turism împreună cu hotelierii au ofertat pachete speciale. În plus, în acest an ne ajută și decizia luată de Guvern de a acorda ziua de 30 aprilie ca zi liberă, dar și condițiile meteo ce se anunță a fi excelente pentru prima ieșire la mare sau în Delta Dunării”, a precizat președintele ANAT, Corina Martin.