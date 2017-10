Unde se poate vedea ploaia de stele, la Constanţa

Unde se poate vedea ploaia de stele, la Constanța

România va fi parte a unui fenomen unic în viață, potrivit astronomilor. Draconidele, cunoscute și sub numele de „ploaie de stele”, uriașul curent de meteori, este format din mii de miliarde de particule dintr-o cometă, care pătrund în atmosferă cu o viteză foarte mare. Fenomenul poate fi observat sâmbătă seară, între orele 19.00 – 22.00, de constănțeni, la Planetariul Constanța.Nicolae Suciu, muzeograf al Planetariului Constanța, vorbește cu mândrie despre acest spectacol de lumini uluitor, care poate fi vizionat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Un astfel de fenomen nu a mai fost întâlnit de aproape 75 de ani în întreaga lume, iar acum, România are cele mai bune locuri la această expoziție de lumini.„În lunile de vară, în special în august, sunt foarte multe stele căzătoare care sunt vizibile cu ochiul liber. Sâmbătă seară, vor fi de două ori mai multe și mai spec-taculoase. Ploaia de stele durează toată luna, dar mâine seară (n.r. - sâmbătă) va fi punctul culminant”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, muzeograful Nicolae Suciu. Vestea bună pentru constănțeni este că se pot bucura de un program minunat, gratuit. Muzeograful, împătimitul om al Planetariului constănțean, invită toți iubitorii astronomiei să ia parte la acest eveniment de mare anvergură. „Pe lângă ploaia de stele, participanții pot observa cu ajutorul telescopului Luna, care este în stadiul de lună plină și va lumina foarte puternic, stelele duble și planeta Jupiter”, a mai adăugat Nicolae Suciu.Dacă nu reușiți să ajungeți până la Planetariu, specialiștii vă sfătuiesc să ieșiți la marginea orașului pentru o vedere mult mai bună a fenomenului.Și așa, potrivit reprezentanților instituției, foarte puțini constănțeni știu de existența și activitatea Pla-netariului. „Unii dintre ei nici măcar nu știu de existența unui Planetariu în Constanța. Cei mai mulți vizitatori care trec pe aici sunt grupurile orga-nizate de elevi și studenți sau turiști din alte localități, uneori și din alte țări. Dar constănțenii noștri trec foarte rar pe aici, și mă amuză foar-te tare unii dintre ei, care rămân uimiți când aud că au un planetariu în propriul oraș”, a mai declarat Nicolae Suciu.Ultima ploaie de stele a fost văzută în anul 1946, iar înainte de acest an în 1933. Nu știe cu certitudine dacă acest fenomen va mai avea loc vreodată sau când se va mai produce, așa că profitați de prilejul care vi-l oferă Planetariul Constanța.Ploaia de stele de sâmbătă noapte încheie practic săptămâna Mondială a Spațiului, care, potrivit muzeografului, se sărbătorește în fiecare an și la Constanța.