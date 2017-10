Unde puteţi merge în vacanţă în afara ţării

Unde puteți merge în vacanță în afara țării

Ştire online publicată Luni, 01 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bulgaria și Grecia rămân principalele opțiuni ale românilor care își petrec vacanța în afara țării. Nu doar pentru că sunt mulțumiți de servicii, ci și pentru că în aceste două țări concediile sunt mai ieftine decât oriunde, chiar și față de România.În general, în Bulgaria turiștii găsesc oferte în regim all inclusive sau ultra all inclusive. Șapte zile la un hotel de trei stele, în regim all inclusive, costă 400 de euro de persoană, în timp ce doar pentru cazare, la două sau trei stele, prețul este de 100-150 de euro de persoană. Mai scump, între 400 și 700 de euro, costă un sejur la patru stele, prețul fiind pe cameră.În Grecia, la hotelurile din stațiunile Halkidiki, Paralia Katerini și Olympic Beach, o săptămână de cazare, cu două mese incluse pe zi sau doar cu mic dejun inclus, costă între 150 - 400 de euro.Românii plătesc cei mai mulți bani pentru vacanțe în stațiunile de lux din Turcia, pentru croaziere, concedii pe insule și în țări exotice și pe Coasta de Azur.În cazul turismului în masă, cea mai scumpă destinație este Antalya. Aici, la un hotel de cinci stele, o săptămână de cazare în regim ultra all inclusive variază între 700 și 800 de euro de persoană. La cele mai bune hoteluri prețul poate să crească până la suma de 4.000 de euro pentru două persoane.Turiștii care aleg să plece într-o croazieră de lux vor plăti în jur de 2.000 - 5.000 de euro, în funcție de durata vacanței și de tipul vasului.Prețurile unei vacanțe în insule exotice este între 800 și 5.000 de euro pentru un sejur. De exemplu, în Mauritius, cazarea într-un hotel de cinci stele costă 300 de euro pe noapte.Sunt destinații unde serviciile nu sunt neapărat scumpe, dar unde costurile legate de transport ajung la sume foarte mari, între 2.000 - 6.000. De exemplu, în Thailanda, o vacanță la un hotel de 5 stele poate ajunge până la 5.000 de euro pe cameră pentru un sejur de șase zile, dar jumătate din sumă reprezintă costurile de transport.În Franța, pe Coasta de Azur, turiștii pot plăti de la 1.000 de euro pe cuplu, cu bilet de avion inclus, și până la 2.000 - 3.000 de euro pe cuplu la hotelurile cu număr mare de stele. Cele mai căutate stațiuni sunt: Monte Carlo, Cannes și Nisa.