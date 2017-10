Unde poate duce „îndoparea” copilului

Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014

Alimentația bebelușului, în special în cazul cuplurilor care se află la primul copil, este o adevărată piatră de încercare. În cazul în care copilul regurgitează prea des, este nevoie sfatul medicului. În unele cazuri, mai rare, ar putea fi consecința unei alergii, a unei probleme de digestie sau alte situații care necesită îngrijire medicală. Cu toate că bebelușul va începe să mănânce și alimente solide - în jurul vârstei de 4-6 luni, laptele matern sau artificial va rămâne principala componentă a mesei acestuia în primul său an de viață. În cel de-al doilea an, va avea nevoie de o hrană mult mai variată, pentru a beneficia de caloriile și elementele nutritive necesare.Pe de altă parte, este o realitate că mulți părinți n-au nicio problemă să-și supraalimenteze copiii. Or, Sfatul.părinților.ro îi avertizează asupra consecințelor pe care le are… îndoparea copilului. Supraalimentarea este descrisă prin câteva semnale de alarmă care includ stări de vomă după masă și scaune slab consistente, lichide. Mulți copii regurgitează după masă, pentru că sistemul lor digestiv este imatur, dar nu este același lucru cu a vomita tot sau cea mai mare parte a hranei!Reversul medalieiPe de altă parte, în cazul subalimentării, pielea copilului rămâne zbârcită în prima lună de viață, iar obrazul nu este pufos - acesta poate fi un semn că nu acumulează în greutate așa cum ar trebui. Copilul nu pare mulțumit, chiar dacă masa s-a încheiat, acesta poate fi un alt semn de subalimentare.Așa stând lucrurile, este nevoie de un echilibru, astfel încât copilul să nu aibă de suferit.