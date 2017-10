Unde dai de preşedinte, nu-l mai căuta pe primul ministru

Unde dai de președinte, nu-l mai căuta pe primul ministru

Ca în fiecare an de Ziua Marinei, și astăzi, la aniversarea marinarilor, gradena oficială amplasată pe terasa Comandamentului Flotei va fi plină de oficialități, în frunte cu președintele Traian Băsescu. De când a ajuns la Cotroceni, fostul comandant de navă nu a ratat niciuna din Zilele Marinei. Președintele și-a anunțat participarea încă de săptămâna trecută, spre deosebire de primul ministru Călin Popescu Tăriceanu, despre prezența căruia organizatorii nu știau ieri nimic sigur. Cpt. ing. Florin Popoacă, ofițer de relații publice al Statului Major al Forțelor Navale, a declarat, ieri, pentru „Cuget liber", că „de invitat, am invitat pe toată lumea: președinte, prim ministru, miniștri, președinții camerelor Parlamentului, parlamentarii constănțeni ș.a., însă, până la această oră, avem confirmarea participării președintelui țării, șefului Statului Major General, dl. amiral Gheorghe Marin, șefului Statului Major al Forțelor Navale, dl. contraamiral Dorin Dănilă. Cât despre ministrul Apărării, dl. Meleșcanu, nu știm încă în proporție de sută la sută dacă va fi prezent".