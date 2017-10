Un şomer, un agricultor şi un licean au câştigat olimpiada hackerilor

Un șomer, un agricultor și un licean au câștigat olimpiada hackerilor

Ştire online publicată Joi, 24 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Mulți dintre voi (de fapt, niciunul) n-ați auzit până acum de Chris Benedict. Nici nu veți mai auzi prea curând. Tânărul de 21 de ani, rezident al orașului minuscul Nauvoo (Illinois, SUA) a câștigat ediția din acest an a US Cyber Challange, un fel de olimpiadă a hackerilor, care se desfășoară în Washington. Hackerii, IT-iștii, gamerii, messenger-iștii și twitter-iștii din toată lumea se adună la competiție pentru a-și de-monstra talentul într-ale spartului de parole, penetrării de firewall-uri și furatului de bani de la clienții Reiffeisen… Raiffeissen… Raiffeisen (?). Concursul se desfășoară sub privirile mirate ale secretarului apărării naționale și ale câtorva zeci de bărbați îmbrăcați în costume negre, care îi es-cortează „prietenește”, spre niște camere mai drăguțe, pe cei care demonstrează că pot sparge scutul anti-rachetă. Jocurile se desfășoară într-un mod extrem de simplu. Fiecare hacker trebuie să spargă cât mai multe calculatoare, pentru a ajunge „regele dealului” (king of the hill). Apoi, trebuie să se apere de atacurile altor hackeri, care încearcă simultan să îi viruseze apărarea. Singura problemă ar fi următoarea - în momentul în care niște experți în atacurile informatice trec în defensivă, nici tata și mama lui Sun Tzu nu îi mai pot învinge. Drept urmare, olimpiada s-a încheiat abia acum, deși a început în luna iunie. După cum spuneam, pe primul loc s-a clasat Chris Benedict, un șomer extraordinar, urmat de Matt Bergin, distribuitor de struguri pentru o podgorie locală, și Michael Coppola, un puști de 17 ani, care nu a terminat nici măcar liceul. După spusele organizatorilor, cei trei sunt exact ceea ce căutau – tineri extrem de talentați, fără o educație specializată în IT, care pot pune umărul (și degetele) la întărirea apărării rețelelor informatice din America. „Organizăm acest concurs pentru a copii foarte talentați în domeniul IT, a căror singură opțiune ar fi, în mod normal, să intre în ilegalitate, pentru că nu își pot pune altfel în valoare cunoștințele”, spune Alan Paller, organizator al US Cyber Challenge. Cu alte cuvinte, cine poate să spargă site-ul NASA în timp ce se spală pe dinți n-o să își piardă vremea pe Facebook sau pe Messenger, ci o să treacă rapid la operațiuni mai complicate și, invariabil, ilegale.