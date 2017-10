Un soldat imperial din „Star Wars“ îi „ameninţă“ pe turiştii din Mamaia

Un soldat imperial din „Star Wars“ îi „amenință“ pe turiștii din Mamaia

Mamaia este plină de personaje haioase. Clovni, magicieni, prinți și prințese, muzicanți ori caricaturiști - toți pot fi întâlniți de turiști pe aleile din stațiune, pe malul mării sau în Satul de Vacanță. Mai nou, în zona Cazino, a apărut și un soldat imperial, copie fidelă a războinicilor lui Darth Vader, puternicul lord al Ordinului Sith, din legendara serie „Star Wars”. Echipamentul alb, casca inconfundabilă și arma care, în film, îl lua în cătare pe Luke Skywalker sunt foarte bine realizate, copii fidele ale celor de pe peliculă. În schimbul a câțiva lei, turiștii se pot fotografia cu personajul lor favorit, care interpretează apoi o scurtă scenă de luptă. „Războiul Stelelor este filmul meu preferat, iar în timpul călătoriilor în alte țări, am mai făcut fotografii alături de alți eroi, precum Han Solo sau Prințesa Leia. Soldați imperiali nu am mai întâlnit, acum am avut prilejul de a-mi completa colecția de imagini”, ne-a spus Florin Cojocaru, un turist din București.