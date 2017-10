Un’ te duci tu, dragonule? La origini, domnule!

Ştire online publicată Joi, 26 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cu ultimele puteri, HAL9000 se ridică, își turnă puțină Cola în pahar și se năpusti spre dragonul rănit, pentru a-i da lovitura de grație. Esențele celor peste 1.000 de demoni pulverizați de pe fața regatului de-a lungul aventurilor din ultimele două săptămâni îi ardeau în vene, amestecându-se cu sângele nobil și cu o cantitate impresionantă de nicotină. Gustul victoriei îi dădu o ușoară stare euforică și îi luă gândul de la consecințele directe ale actului de a înfige sabia în capul dragonului - magul Morrigan, irlandeza din mlaștină, vrăjitoarea frumoasă foc, cu limba veninoasă, de care se atașase, urma să dispară, salvându-i însă viața. Căci demonii cei mari nu puteau fi omorâți decât de Paznicii Gri, care absorbeau în momentul ultim sufletul inamicului căzut, pentru a-l împiedica să găsească o altă gazdă și să devină nemuritor. „Cam ce încearcă Iliescu să facă, folosindu-se acum de Geoană”, se gândi HAL, în timp ce fugea spre demonul dragon, filmat dintr-un unghi extrem de avantajos, inspirat din filmele lui Michael Mann. Prețul plătit pentru eradicarea răului absolut era însă viața eroului, conform legilor regatului, implemen-tate de producătorii jocului, canadienii de la BioWare, acum o divizie a baronilor de la EA Games. Însă, potrivit înțelegerii cu vrăjitoarea, viața lui HAL urma să fie salvată, din motive pe care nu le facem publice, ca să nu stricăm surpriza și pentru alții. HAL9000 lovi dragonul cu furie, adunând în lovitura finală toată puterea paragonilor din regatul subteran al dwarfilor, elfilor scăpați din sclavie, magilor controlați de templieri și paznicilor gri care fuseseră omorâți în bătălia de la Ostgar, după o trădare ca-n filme, de care Antonescu ar fi mândru. Sângele demonului, simbol central în Dragon Age: Origins, îi înroși părul alb și armura de Tier 7, obținută după crăcuirea grațioasă a extra-conținutului downloadabil, iar energia eliberată lumină cerul regatului Ferelden… cerul regatului Ferelden… cerul regatului Ferelden… DragonAge.exe a întâlnit o eroare și a trebuit să se închidă! (Un minut mai târziu)… cerul regatului Ferelden, anunțând marea victorie și faptul că HAL putea să se culce iarăși la ore omenești. După cum promisese, Morrigan dispăru, iar HAL, acum un templier-campion de level 23, ușor distras de la treburile importante (făcuse peste 80% din questurile secundare), trase linie și se gândi la ce realizase în ultimele două săptămâni. DOs and DON’Ts Am greșit făcându-mi caracterul de sex feminin, diminuându-mi astfel șansele de a mă culca cu Morrigan. OK, ar fi fost posibilă o idilă lesbiană, însă ar fi stricat cumva atmosfera gotică și întunecată a acestei lumi fanteziste. Am salvat vârcolacii din pădure, eliberându-i din visul lor blestemat și omorând fosila care conducea elfii. La putere a venit o elfiță tânără, cu viziune, cu un vocabular impresionant și cu o logică de manual. De-am putea face asta și în viața reală… să votăm cu sabia și vrăjile entropice… „What a wonderful world it would be”. Am rezolvat lupta politică din regatul dwarfilor. L-am omorât pe fiul fostului rege, care vroia acum tronul, în nemernicia sa. L-am pus la putere pe cel mai bun prieten al regelui defunct, fără a mai fi nevoie de vreun tur doi și fără suspiciuni de fraudă electorală. Am găsit cenușa fecioarei Andraste, soția Dumnezeului din joc, și am transformat-o în obiectiv turistic, făcând din regatul Ferelden adevăratul Land of Choice. L-am pierdut pe drum pe magul Florian Gheorghe, care a murit tragic la level 7, în prima confruntare serioasă cu demonii, fiind lovit mortal de o vrajă penibilă, care nu ar fi rănit nici găinile din curtea bisericii. Ultimele sale cuvinte au fost: „La naiba, iar întârzii la ședință…”. Am făcut-o fericită pe patroana magazinului de la colț, cumpărând zilnic suc, țigări și alte tâmpenii, pentru a putea continua questul epic de salvare a regatului. Am făcut cont pe BioWare, ca să le mulțumesc pentru un asemenea joc, un moment de slăbiciune, pe care îl regret cumva, mai ales că cel mai bun set de armură și golemul Shale, care este mult prea puternic, pot fi obținute doar dacă plătești în plus, pentru conținutul downloadabil. Și am găsit și dragonii, deși nu au fost foarte mulți. Poate în partea a doua. Sperăm doar să nu fie peste cinci ani, căci HAL va fi prea bătrân ca să mai ridice sabia și mouse-ul din debara. Sir HAL9000 Penultimul