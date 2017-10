Un satelit cu tehnologie românească va zbura pe orbita Lunii

România pe Lună. Oricât de SF ar suna acest enunț, sunt mari șanse să ajungem acolo prin 2014. Agenția Spațială Europeană (ASE) a invitat Universitatea București și Universitatea Politehnică să participe, ca centre de cercetare, la dezvoltarea programelor spațiale ESMO și ESEO, potrivit Știința.info. Este o premieră. Nicio altă instituție de învățământ din România nu a fost invitată până acum să se implice la un nivel atât de înalt, în principal din cauza lipsei infrastructurii și a experienței în segmentul aerospațial. ESEO (European Student Earth Orbiter) este al treilea satelit dezvoltat în cadrul programului „Education Satellite Programme”, urmând să zboare pe orbita Terrei și să facă fotografii, să măsoare nivelul radiațiilor și să testeze noi tehnologii spațiale (o cameră stelară și un sistem de control numit reaction wheel). Satelitul va fi lansat în anul 2012, la bordul unei rachete Vega, și va sta în spațiu timp de cel puțin șase luni. Satelitul va cântări în jur de 100 kg și va fi alimentat cu panouri solare, susținute de un grid de baterii Litiu-Ion, potrivit specificațiilor tehnice oferite de ASE. În cadrul acestui proiect, Universitatea Politehnică din București va trebui să realizeze câteva părți structurale pentru ESEO. Românii vor controla zborul satelitului ESMO (European Student Moon Orbiter) va fi primul satelit educațional trimis spre Lună, folosind o tehnologie similară cu cea din misiunea spațială Smart1. Principalul contractor al proiectului este Surrey Satellite Technology Ltd din Anglia, care va colabora cu universitățile înscrise în program. ESMO va avea o greutate de 265 kg, din care 93 kg de combustibil. Satelitul va ajunge pe orbită la finele anului 2013 (începutul lui 2014, cel mai târziu), aflându-se acum în faza de stabilire a cerințelor tehnice și de proiectare. Dacă totul merge conform planului, satelitul va călători timp de trei luni spre punctul Lagrange L1. De acolo, ESMO se va îndrepta spre orbita lunară, având instalate la bord mai multe gadgeturi - Narrow Angle Camera, LunaNet, un sistem de monitorizare a radiațiilor, un radar și un sonar cu microunde. În cadrul acestui proiect, Universitatea Politehnică din București va realiza două sub-sisteme ale satelitului, respectiv o structură și sistemul ADCS. Universitatea București va realiza un sistem de monitorizare a radiației. Cea mai mare provocare va fi realizarea sistemului ADCS (Attitude Determination and Control System), care va controla toate cerințele de zbor și va integra toți senzorii din sistem (patru senzori solari, două camere stelare, doi senzori de măsurare a inerției, patru unități de control motric și patru motoare). Cele două universități vor beneficia de acces în laboratoarele de testare ale ASE și vor face schimb de know-how cu Surrey Satellite Technology Ltd. Spor la treabă!