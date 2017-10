Un nou model de BlackBerry

Ştire online publicată Luni, 23 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Producătorul lui BlackBerry, Research In Motion Ltd., a anunțat un nou model al omniprezentului său smartphone, acesta fiind capabil să opereze atât pe rețele GSM, cât și pe cele Wi-fi, informează agora.ro. BlackBerry 8820 va fi lansat în Statele Unite ale Americii de către AT&T, mai târziu în această vară. Compania a mai adăugat că noul BlackBerry, ca și alte modele recente produse de RIM, vine echipat cu ultimele îmbunătățiri ale media player-ului.