Un nou joc cu maşini - Need for Speed: Rivals

Un nou joc cu mașini - Need for Speed: Rivals

Ştire online publicată Luni, 27 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Electronic Arts lansează un nou joc din seria NFS, denumit Need for Speed: Rivals. Acesta pune în lumina reflectoarelor două tabere rivale care își dispută întâietatea concurând într-o lume de joc deschisă, numită Redview County. Jucătorii vor lua parte la curse ilegale de mașini, din care nu vor lipsi urmăririle cu poliția.Obiectivul este realizarea de manevre și acrobații cât mai riscante, câștigând astfel Speedpoints. Cu cât adunăm mai multe Speedpoints, cu atât vom fi mai căutați de poliție. Din tabăra opusă, polițiștii vor fi nevoiți să lucreze împreună pentru a pune la punct capcanele necesare în vederea stopării curselor ilegale.Jucătorul va avea de ales de partea cărei tabere dorește să concureze, urmând să-i fie puse la dispoziție numeroase gadget-uri pentru upgrade: turbo boost, aparate de bruiaj sau EMP-uri (pentru șoferii de curse) and shockwave-uri, roadblock-uri sau elicoptere (pentru polițiști).NFS: Rivals va marca reîntoarcerea bolizilor Ferrari în seria Need for Speed (inclusiv modelul Ferrari F12berlinetta). Nu va lipsi nici componenta online, implementată cu ajutorul sistemului Autolog, care va monitoriza și compara performanțele cu cele ale prietenilor. Avem totuși și o noutate, denumită AllDrive, care va permite tranziția instantanee între modurile de joc single și multiplayer.