Licita-m-aș și n-am cum

Un Ferrari 250 Testarossa se vinde cu peste 18 milioane euro

Ştire online publicată Vineri, 13 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O licitație anunțată de RM Auctions and Sotheby’s are toate șansele să „pălmuiască” industria auto contemporană. Pe 14 mai, la Maranello, va fi scos la vânzare un Ferrari 250 Testarossa, model care va fi vândut cu peste 18 milioane euro, estimează specialiștii. Dacă licitația are succes, modelul va deveni cea mai scumpă mașină din istorie. Recordul este deținut în prezent tot de un Ferrari: un model 250 GTO care a fost vândut cu 15,7 milioane lire sterline. Modelul 250 Testarossa a fost produs în 1957 și are o valoare extrem de mare, întrucât a fost pilotat în diverse competiții de nume mari din motorsport, cum ar fi Phil Hill, Peter Collins sau Wolfgang von Trip. Ar trebui să fie o lecție pentru producătorii auto, ale căror modele se devalorizează de la o zi la alta și nimeni nu le mai știe numele după 3 – 6 luni. Industria auto de acum este atât de manelistică încât nu merită nici măcar să fie „imortalizată” în colecția de cingo „Turbo”.