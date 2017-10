Un chinez, stup uman! Acoperit cu 26 de kg de albine

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Competitie inedita in China dedicata apicultorilor, care au trebuit sa se lase acoperiti din cap pana in picioare de mii de albineApicultorul Wang Dalin, in varsta de 42 de ani, s-a lasat napadit de albine, avand corpul protejat doar de o pereche de pantaloni scurti, niste ochelari de inot si dopuri pentru nari si urechi. Acestea au fost singurele masuri de precautie pe care si le-au luat toti concurentii din cadrul concursului de adunat albine pe corp, care a avut loc in orasul Shaoyang, din provincia chineza Hunan. Urcat pe un cantar, Wang a reusit, in 60 de minute, sa stranga pe trupul lui 26 de kilograme de albine, adjudecandu-si locul intai in concurs. Performanta lui a fost urmata de cea a unui alt apicultor, care a fost acoperit de 22,9 kilograme de albine. Citește mai departe