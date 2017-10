Un britanic şi-a instalat cortul în faţa sediului Apple, în aşteptarea noului iPhone5

Un britanic și-a instalat cortul în fața sediului Apple, în așteptarea noului iPhone5

Britanicul Rob Shoesmith și-a instalat cortului în fața sediului Apple din Londra, așteptând lansarea ultimului model de iPhone-5. Poate că acest lucru nu ar părea ciudat, dacă nu am știi că gadget-ul nu a fost nici măcar anunțat de reprezentanții companiei.Și totuși, de ce face acest lucru? "Un experiment în marketing și relații publice" bineînțeles. Și, potrivit Los Angeles Times, acesta postează pe blogul personal fiecare mișcare până la achiziționarea dispozitivului.Partea interesantă nu se termină aici, însă. Bărbatul are o regulă de aur, după care se ghidează în toate "experimentele" sale: nu cheltuie bani pentru nici un produs, cerând sponsorizare de la toate firmele de care are nevoie, în schimbul reclamei pe care le-o face pe blog.Pe lângă produse de la Gilette, Mountain Dew sau Domino's Pizza, cea mai recentă achiziție a acestuia constă într-un WC portabil de la compania "Bog in a Bag".Rob Shoesmith are 29 de ani și este designer IT în cadrul companiei Medl Mobile.