Un băieţel indian, în vârstă de un an, are 34 de degete!

Un băiețel indian, în vârstă de un an, are 34 de degete!

Ştire online publicată Marţi, 26 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Akshat Saxena are doar un an și e deja în Cartea Recordurlor fără voia lui. Băiețelul s-a născut cu 34 de degete: 7 la fiecare mână și 10 la fiecare picior."Am fost așa fericită când am născut. E primul nostru copil. Când am văzut că are mai multe degete decât e normal, am fost șocată, apoi ne-am spus că este un copil special", a povestit mama băiețelului. Micul indian suferă de polidactilie, o malformație congenitală.Părinții au citit pe internet despre boala odraslei sale, iar un prieten le-a transmis că Akshat Saxena este deținătorul recordului la numărul degetelor. "El ne-a spus că în China mai era un băiat de 6 ani, care avea «doar 31 de degete» și ne-a determinat să trecem datele copilului pe internet", a mai spus mama.Copilul a suferit după omologarea recordului o operație de reducere a numărului degetelor, care a durat 6 ore. Acum, Akshat este un băiețel normal, cu 5 degete la fiecare extremitate a membrului. Citește mai departe