Un Audi pentru diplomatul din tine

Ştire online publicată Miercuri, 01 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Priveste-l pentru cateva secunde. Privirea lui taioasa ca un bisturiu iti da fiori, iar liniile ferme, trasate cu o precizie chirurgicala il fac sa para cel mai impozant membru din familia sa. Este noul Audi A6, care de astazi nu mai are niciun secret fata de nimeni. Desi iti va parea foarte familiara, berlina de clasa mare din Ingolstadt aduce un suflu complet nou in gama producatorului german. Mercedes si BMW au dat cartile pe fata, de aproape doi ani, iar mingea ramasese in terenul celor de la Audi. Noul A6 pare rezultatul unei strategii sirete, de parca inginerii celor patru inele ar fi asteptat sa atace, pana ce teutonii concurenti ar fi terminat arsenalul de noutati din segmentul executive. Citeste mai departe...