Un Aston prea imperial pentru noi

Ştire online publicată Joi, 06 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Unii o numesc paranoia. Chestia aia care te face sa te trezesti intr-o dimineata oarecare si sa te simti complet schimbat. Brusc, esti mai aratos ca oricand, desi nu iti aduci aminte cand ai trecut ultima oara pe la sala, iar toata lumea trebuie sa te respecte enorm. Dupa parerea ta. In cazul in care suferi de tulburari de personalitate sau pur si simplu orgoliul tau a crescut atat de tare, incat ai devenit prea ingust pentru el, iti poti satisface noile nevoi cu cea mai noua creatie a germanilor de la Graf Weckerle, denumita Imperialwagen. Tunerul cu cu cu nume aproape imposibil de pronuntat face parte din acel grup restrans si bizar, care crede ca Aston Martin scoate de pe banda de productie masini neterminate. Si nu e vorba de partea tehnica aici, pentru ca, dupa cum stim, nu mai risti de mult sa ramai cu volanul unui Aston in mana, in timp e toata lumea fuge disperata din calea ta. Englezii si-au facut treaba pana la capat, insa Graf Weckerle voia ceva mai multa distinctie din partea remarcabilului DBS. Citeste mai departe...