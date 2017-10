Un american de origine română, premiat în Statele Unite pentru un documentar despre orfelinatele din România

Ştire online publicată Marţi, 26 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La numai 20 de ani, Alex King, un român din California uimește lumea filmului documentar. El însuși copil adoptat din România a câștigat premiul cel mare la un festival din SUA cu un documentar despre orfelinatele din timpul regimului comunist, informează Antena3.ro. "De ce România? Pentru că este cea mai groaznică situație pe care au îndurat-o copiii unei țări." Așa începe filmul premiat cu aur al lui Alex King, un tânăr de numai 20 de ani din San Mateo, California. El s-a născut în România și a fost abandonat într-unul din orfelinatele ororii din timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu. Apoi, la vârsta de șase ani a fost adoptat de o familie americană. "Born To Be Our Children" a câștigat trofeul de aur la Festivalul Internațional de Film din Houston. Acesta prezintă soarta celor peste 130 de mii de copii care au ajuns să fie internați în orfelinatele din timpul României comuniste și condițiile mizere în care aceștia trăiau.