Umor de … apă. De-ale marinarilor!

Ştire online publicată Miercuri, 16 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mare conferință NATO organizată la Constanța. Aglomerat portul de vase, crucișătoare, submarine. Vasile, marinarul român trebuia să ancoreze în port un crucișător USA. Se duce omul lângă vas îl vede pe american pe punte și începe să strige:- Băă! Aruncă și tu frânghia aia să o leg aici!Americanul: What? I don't understand !- A r u n c ă f r â n g h i a a i a de lângă tine s ă p o t s ă o l e g a i c i!!Americanul: - What do you say? I can't understand you man!!!Se mai roagă ăsta de vreo două ori de marinarul american, primind același răspuns se enervează și se duce la căpitan.Bate la ușă, intră înăuntru:-Să trăiți sefu' , mă scuzați că vă deranjez!Căpitanul își sorbea cafeluța, își verifica mailul, era plictisit numai de asta nu avea chef.- Zi bă ce pielea mea vrei, nu vezi că am treabă!- Șefu' îmi cer scuze, dar am o problemă! Știți crucișătorul ăla american de a acostat acum în port?!- Așa și?- Domne' nu mă înțeleg deloc cu ei, l-am rugat pe unu să îmi arunce frânghia să o leg, dar nu mă înțelege. Ajută-mă șefu' că știu că matale ești singurul de pe aici care știe limba lor.- Offf.... Bine mă, hai!Ajung ei lângă crucișător la care căpitanul către marinarul american:- Excuse me ! Do you speak english?- Yes of course!- Pși ăi de ce pi...da mă-tii nu arunci frânghia aia !!!BancuriDouă neveste își conduc soții vaporeni :- Tu, mie îmi convine ,sunt liberă, când vine acasă e pasional, atent în bani.- Mie nu-mi convine că prin porturi își face de cap- Da tu, dar tot cu gândul la noi.Unui bătrân lup de mare i se ia un interviu.- Vă rugăm să ne spuneți, pentru ascultătorii noștri, care a fost cea mai teribilă furtună prin care ați trecut?-Păi asta s-a întâmplat în tinerețe, imediat după ce m-am căsătorit și am intrat în casă cu cizmele pline de noroi...După o cursă de trei ani, un marinar se întorce acasă. Își privește copiii și spune cu tristețe în glas:- Ei, dragii mei, din 3 ați rămas doar 5!Proverb Marinăresc :- Iubește-ți copilul ca și cum ar fi al tău !