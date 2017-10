Ultimul week-end de clubbing în Mamaia

Ultimul week-end din luna august în clubul „La Mania”, din Mamaia, cuprinde doi invitați speciali: vineri, 24 august - Loco Dice, și sâmbătă, 25 august, Tania Vulcano. Tania Vulcano s-a născut în Uruguay, însă în ultimii zece ani locuiește în Ibiza. În scurt timp a devenit rezidentă a brandului de petreceri Circoloco, din clubul „DC 10" Ibiza. Are 34 de ani, a lucrat la trei compilații până acum și are și un release la label-ul Stomp Recordings. Am văzut-o și în România de mai multe ori, în București, cât și prin țară. Cei care ascultă muzică electronică, cei care sunt pasionați de minimal, techno și tech-house îl știu cu siguranță pe Loco Dice. El nu doar face muzică, ci o și mixează; și nu doar în club, ci și în compilații masterizate în studiouri profesionale și lansate la case de discuri prestigioase. La Ultima Playa Mamaia, pe 25 august, mixează Pagal și Jay Bliss și, în aceeași seară, Akon va sosi în premieră în România pentru a susține un concert pe plaja H2O din Mamaia. La Kristal Club, din Mamaia, mai este programat un super-con-cert cu Sonique, vineri, 24 august.Ultimul week-end din luna august în clubul „La Mania”, din Mamaia, cuprinde doi invitați speciali: vineri, 24 august - Loco Dice, și sâmbătă, 25 august, Tania Vulcano. Tania Vulcano s-a născut în Uruguay, însă în ultimii zece ani locuiește în Ibiza. În scurt timp a devenit rezidentă a brandului de petreceri Circoloco, din clubul „DC 10" Ibiza. Are 34 de ani, a lucrat la trei compilații până acum și are și un release la label-ul Stomp Recordings. Am văzut-o și în România de mai multe ori, în București, cât și prin țară. Cei care ascultă muzică electronică, cei care sunt pasionați de minimal, techno și tech-house îl știu cu siguranță pe Loco Dice. El nu doar face muzică, ci o și mixează; și nu doar în club, ci și în compilații masterizate în studiouri profesionale și lansate la case de discuri prestigioase. La Ultima Playa Mamaia, pe 25 august, mixează Pagal și Jay Bliss și, în aceeași seară, Akon va sosi în premieră în România pentru a susține un concert pe plaja H2O din Mamaia. La Kristal Club, din Mamaia, mai este programat un super-con-cert cu Sonique, vineri, 24 august.