UE vrea un singur încărcător pentru toate telefoanele

Ştire online publicată Luni, 23 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia Europeană îi va obliga pe producătorii de telefoane mobile să adopte un model standard de încărcător, întrucât în fiecare an ajung la gunoi între 48 și 51 milioane de astfel de accesorii, informează asiiromani.eu, citând Corriere della Sera. Ideea unui model standard de alimentator pentru toate modelele și pentru toate mărcile de telefoane mobile, utilizabil în toate țările europene, circula de ceva vreme, dar UE este acum decisă să pună în practică această decizie, chiar dacă va fi necesar să forțeze industria din domeniu s-o accepte. În acest sens, Asociația Europeană pentru Telecomunicații a fost deja însărcinată cu redactarea unei poziții comune pentru a se ajunge la utilizarea de interfețe standard, iar soluția cea mai probabilă pare a fi cea a încărcătoarelor ce folosesc USB-ul dispozitivelor. Într-un interviu acordat Deutsche Welle, Gunther Verheugen, comisarul european responsabil cu această industrie, s-a declarat mai decis ca niciodată să lichideze „jungla” inutilă de încărcătoare, optând pentru varianta „one charger for all brands”. Cu toate că Tony Graziano, președintele European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA), a atras atenția că acest sistem unificat prezintă nu puține dificultăți tehnice, Verheugen a anunțat că această situație va fi reglată la nivel de legislație europeană până la sfârșitul acestui an.