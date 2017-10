Ucraina avertizează, românii bat din buze

După ce l-am auzit pe Tăriceanu, săptămâna trecută, asigurându-ne că, după 24 iulie, vecinii ucraineni nu ne-au mai transmis nici un avertisment referitor la inundații, aș fi fost în stare să-mi pun la bătaie salariul pe o lună că onorabilul prim ministru minte de îngheață Prutul. Fie din necunoștință de cauză, fie din cauza proastei informări, fie, cel mai grav, în mod expres. Când, marți seară, am aflat de la Badea că Ucraina ne-a trimis vreo optșpe faxuri de avertizare după 24 iulie, nu am putut decât da din mână a lehamite către nevastă-mea: „Ți-am spus eu?!”. Desigur, după cum ne explică o coțofană din Ministerul Mediului, Dezvoltării Durabile și Peștelui Prăjit, sistemul de avertizare româno-ucrainean se bazează pe un acord ambiguu din 1997, șters de praf și actualizat prin 2005 etc., etc. Desigur, megieșii ne-au tras țeapă, trimițând faxuri în care anunțau creșteri ale nivelurilor Prutului și Siretului cu maxim 2 metri, ceea ce, potrivit coțofenei, este „irelevant”. Madam, fă-mă să înțeleg, pentru că eu îmi închipui, cu mintea mea cea proastă, că dacă NIVELUL și nu DEBITUL Mării Negre ar crește acum cu 2 (doi) metri stațiunea Mamaia ar dispărea de fața pământului și nu vom mai auzi nicicând de ea. Bun, deci acordul dintre cele două state e vechi, nașpa, sucks big time! Nicio problemă. De ce nu a fost refăcut acordul? Ce pana porcului ați păzit, că doar nu avem cinci milioane de țări vecine, ca să vă ia o eternitate? Cică faxurile trimise încoace au ajuns aiurea, la ore târzii și prin diverse birouri și birouașe. Și cică nu a avut cine să le centralizeze, întrucât veneau haotic, disparat. Asta e o scuză de doi lei vechi, o tentativă penibilă de a arunca mâța înecată în curtea Ucrainei, în tradiționalul stil românesc. Pentru mine, ca cetățean al României, înseamnă că fluxul informațional în instituțiile statului este fracturat în n locuri. În esență, oamenii puși acolo sunt buni doar pentru a-și face cafeaua și unghiuțele, nu de a-i anunța: „Bă, șefule, Ivan ne transmite că se umflă Prutu’, vezi ce faci, dă-o mai departe!”. Să te mai miri că Băse îi face imbecili pe ăștia? Pauză: Prelipceanu zice la Realitatea că Tăriceanu e la plajă. Este primul care încalcă recomandarea făcută miniștrilor chiar de el, aceea de a-și amâna concediile! Reiau: nu-i de ajuns să fie înjurați de prezident; băieții în cauză, începând cu Tăriceanu și Korodi și terminând cu hidrologul de serviciu, ar trebui trași la răspundere. Inclusiv pentru omor prin imprudență. Pentru că, în loc să-și facă treaba și să prevină pagubele, au stat și s-au scărpinat în fund, cum face tot funcționarul român de obicei.