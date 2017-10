Tuzla Fly In 2007

Regional Air Services, aerodromul Tuzla organizează anul acesta, pe data de 18 august pentru a doua oară consecutiv, un eveniment dedicat în întregime pasionaților de zbor: Fly In 2007. Manifestarea din acest an va demonstra, prin volutele reputatului pilot Juris Kairys, prin măiestria Yakarilor acrobați și a parașutiștilor din lotul național de acrobație că zborul este un mod de viață pentru ființa umană. Aerodromul Tuzla și plaja din Costinești vor fi spații în care se vor reuni profesioniști și diletanți, piloți brevetați și aspiranți, inițiați și neavizați. Ziua va culmina cu un hangar party, unde gazde vor fi chiar cei care v-au delectat în timpul manifestărilor aeriene! Jurgis Kairys (55 ani, Krasnojarsk, Siberia) a început să facă acrobație aeriană la Kaunas Flying Club în Lituania. Capacitățile lui Jurgis de pilotaj și inginerie aeriană au fost recunoscute în momentul când a fost rugat să lucreze alături de Sukoi Design Bureau pen-tru a construi seriile Sukoi 26, 19 si 31, aeronave de acrobație ce folosesc tehno-logii complet noi și futuriste, în intenția de a domina Campionatele Unlimited World Aerobatics. Punctele forte ale lui Jorgis au fost întotdeauna acrobațiile Unlimited Freestyle ce i-au permis să descopere noi mijloace și posibilități de a zbura pentru el și aeronava lui. A zburat recent cu aeronava creație proprie numită „Juka" pe care o tunează și ajustează pentru viitoarele expoziții și competiții.