Turiştii veniţi în staţiunea Neptun se întrec în castele de nisip

Turiștii veniți în stațiunea Neptun se întrec în castele de nisip

La ora prânzului, stațiunea Neptun este plină de turiști, iar pe plajă cu greu mai vezi un șezlong liber sau un loc unde să-ți întinzi cearșaful. Stațiunea este amplasată într-o oază de verdeață și, la oricare dintre hotelurile luxoase te-ai afla, auzi foșnetul frunzelor și valurile mării. Pe aleile de promenadă roiesc turiștii dornici de distracție, de suveniruri și terase unde să se răcorească cu un fresh sau o bere rece. Ansamblurile rezidențiale din stațiune sunt pline în vârful sezonului estival. Pe terase roiesc zeci de ospătari care servesc ireproșabil, pentru că știu că turiștii care vin în Neptun sunt cu dare de mână. Spațiile verzi sunt foarte bine întreținute și, deși am parcurs pe jos mai bine de jumătate din stațiune fără să vedem un coș de gunoi, peste tot era curat. Pe lacul Neptun, zeci de împătimiți ai pescuitului își încearcă norocul, poate poate prind peștișorul de aur. La un metru de marginea lacului, nuferii înfloriți au devenit punct de atracție turistică. Turiștii se opresc să facă poze, îi în-treabă pe pescari dacă trage peștele și admiră inedita priveliște de pe malul lacului. Plaja, plină de turiști Luni, la prânz, plaja era plină de turiști. Pe malul mării, poți închiria un șezlong, pentru care primești și umbreluță, saltea și masă, în schimbul sumei de 15 lei, cu 5 lei mai ieftin față de anul trecut. Plaja este acoperită în întregime de șezlonguri, nefiind niciun loc liber pentru cei care preferă să stea cu prosopul pe nisip. Plaja este curată, fără scoici, nisipul este fin, apa este limpede, iar valurile mari încântă turiștii veniți în concediu la mare. Pe malul apei, de-a lungul țărmului, toți turiștii, cu mic cu mare, construiesc castele de nisip. Din când în când, câte un val mai mare le strică fortificațiile, dar o iau cu drag de la capăt. Turiștii aflați pe plajă pot închiria, pentru o oră, o hidrobicicletă, în schimbul sumei de 15 lei, sau se pot plimba cu schi jetul, pentru 15 minute turiștii trebuind să plătească 80 de lei. Pe aleile de promenadă din Neptun, turiștii se pot plimba cu trenulețul, cu bicicleta de două persoane, acoperită sau cu minicartul. „Neptun este stațiunea ideală pentru un concediu în doi” Posibilitățile de distracție sunt limitate la Neptun, stațiunea fiind aleasă de cei care preferă liniștea, verdeața, curățenia. „Vin la Neptun, pentru că vreau să mă relaxez. Anul trecut am fost în Mamaia, dar am plecat mai obosită decât am venit. Neptun este stațiunea ideală pentru un concediu în doi”, sunt impresiile Doinei Ivășchescu, din București. Stațiunea este frumoasă și prețurile ceva mai mici față de Mamaia, rivala stațiunii. Ofertele agenților economici sunt adap-tate vremurilor de criză. Pe aleea de promenadă, care merge către plaja „La Steaguri”, shaworma este aproape gratis: 9 lei cea mare și 7 lei cea mică. Porumbul fiert se vinde cu 3 lei, iar un pahar de granita, de 500 de mililitri, costă 2,5 lei. Dacă nu ai bani, nu-i bai, comercianții îți dau gogoși, shaworma și răcoritoare pe bonuri de masă. Oferte pe alese la cazare În stațiunea Neptun, pentru o noapte de cazare la un hotel de două stele, turistul trebuie să scoată din buzunar între 114 lei și 183 de lei. Dacă vrei condiții de trei stele, trebuie să scoți mai mult din buzunar. O cameră simplă costă 290 de lei, una dublă costă 390 de lei, iar pentru un apartament turistul trebuie să plătească 585 de lei pe noapte. Închirierea unei camere simple la un hotel de patru stele costă 316 lei pe noapte, iar a unei camere duble, 414 lei.