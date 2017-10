Turiştii, puţin interesaţi de ochelarii de soare „de firmă“

Turiștii, puțin interesați de ochelarii de soare „de firmă“

La Mamaia, chiar și la peste 30 de grade Celsius, afacerea cu ochelari de soare „scârțâie” din toate încheieturile. „Turiștii au venit de acasă cu toate cele necesare și puțini sunt cei care își cumpără ochelari de la noi. Încercăm să ținem pasul cu moda și cu preferințele tineretului. Am redus și prețurile, doar-doar or crește vânzările. În două zile, am vândut doar cinci perechi. Față de sezonul trecut, nici nu se poate face o comparație”, ne spune Angela, care vinde de trei ani ochelari în zona Cazino. Nu lipsesc modele de producători celebri, gen Armani, Dolce & Gabbana și Lanvin, de sute de euro, dar turiștii le preferă pe cele de 10 și 20 de lei.