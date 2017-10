Turiştii pot vizita Monumentul Adamclisi, Peştera Sf. Andrei şi Mănăstirea Dervent

Traseu de o zi pentru excursie în Dobrogea

Turiștii pot vizita Monumentul Adamclisi, Peștera Sf. Andrei și Mănăstirea Dervent

Cei care au venit în vacanță pe litoral dar nu au parte de soare pentru a face plajă, pot face o excursie de o zi. Plecând din municipiul Constanța spre sud-vestul județului, turiștii pătrund direct în istoria veche imediat ce aleg să parcurgă traseul Murfatlar – Adamclisi - Ion Corvin. În imediata apropiere a municipiului Constanța, în fața turistului se arată dealurile calcaroase ale Murfatlarului, acoperite cu vie din viță nobilă. Legenda spune că însuși Dionysos, Zeul Vinului, s-ar fi născut pe aceste meleaguri mirifice aparținând străvechii Tracii. La baza dealurilor tocite de vreme au fost descoperite mai multe bisericuțe și cripte săpate în cariera de cretă de la Murfatlar. Datând din secolele IX - XI d.Ch., acest monument arheologic este considerat a fi de o inestimabilă valoare datorită inscripțiilor cu caractere gotice, germanice, grecești și slavone din interior, ce atestă prezența creștinismului pe pământurile dobrogene încă din cele mai vechi timpuri. Ajungând la Adamclisi, turiștii pot vedea monumentul cu același nume. După îndelungi războaie cu geții, armata romană cuceritoare condusă de împăratul Traian deschide calea unei importante perioade de colonizare. Romanii și geto-dacii se amestecă într-un proces îndelungat de romanizare. Urme ale acestui proces din care s-a născut poporul român au rămas până în zilele noastre în Adamclisi, unde Împăratul Traian a hotărât ridicarea unui monument în cinstea victoriilor repurtate. Monumentul Tropaeum Traiani este considerat, pe bună dreptate, „actul de naștere al poporului român”. În muzeul din apropiere sunt păstrate fragmente ale monumentului original, ridicat între anii 106 – 109 d.Ch. din dispoziția împăratului Traian, dar și alte piese de arhitectură și epigrafie, opaițe, monede, unelte și podoabe din acele vremuri. În pădurea din vecinătatea comunei Ion Corvin, în inima unui deal, a sihăstrit Sfântul Andrei, singurul Apostol al lui Iisus Hristos care a predicat Evanghelia geto-daco-romană, și care i-a botezat pe strămoșii noștri, începând de pe aceste meleaguri creștinarea României de azi. De aceea, în acest loc, la Peștera Sf. Andrei, considerat „Mecca ortodoxiei românești”, an de an, de Sf. Andrei, zeci de mii de credincioși vin în pelerinaj din toată țara pentru a cinsti cum se cuvine memoria celui care a deschis poarta creștinismului în România. La circa 20 de kilometri, pe drumul spre Ostrov, în jurul unei pietre cu efecte tămăduitoare, care crește de la an la an, a fost ctitorită Mănăstirea Dervent, care înseamnă „Peste vale”. Cu ocazia marii sărbători a Izvorului Tămăduirii, mii de credincioși vin aici să se reculeagă, să se încarce cu energie benefică pentru tot anul și să ia apă de la izvorul care curge doar în această zi. Călătorul care dorește să se odihnească și să se reculeagă în acest loc încărcat de credință poate cere găzduire în complexul monahal din vecinătatea bisericii.