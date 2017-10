Turiştii din vest ocolesc litoralul românesc

Turiștii din vest ocolesc litoralul românesc

Comparativ cu sezonul 2006, se constată, până în prezent, o creștere cu cel puțin 10% a turiștilor străini care aleg un sejur pe litoral românesc. Un fapt îmbucurător am spune, însă reprezentantul World of TUI România, Ciprian Popescu, ne-a spus că cifrele arată altfel: 10% mai mulți străini provenind din Rusia, Moldova și Belarus, cu 25% mai puțini turiști din Vest. „Acest lucru nu oferă o imagine pozitivă litoralului românesc", a adăugat Ciprian Popescu. „Am ajuns într-un punct critic din punctul de vedere al incomingului. Condițiile pe care le oferă litoralul la ora actuală nu sunt propice pentru dezvoltarea acestui sector". Corina Martin, președintele Asociației pentru promovarea și dezvoltarea Turismului - LITORAL, ne-a declarat, că pentru atragerea turiștilor străini este necesară o campanie integrată și continuă de promovare, campanie care trebuie susținută și monitorizată puternic la nivelul ministerului de resort, pentru a se realiza cifre semnificative la exportul de servicii turistice românești . „În ceea ce ne privește, eforturile Asociației de promovare LITORAL și ale membrilor săi se vor concretiza și prin participarea la târguri și evenimente de profil de anvergură care sunt de interes pentru litoralul românesc. Spre exemplu, Târgul de Croaziere Seatrade Europe - Hamburg și World Travel Market Londra, Târgul Național de Turism București. Se află în pregătire și o broșură cu atracții turistice a litoralului românesc, care va include toate obiectivele și atracțiile turistice pe care litoralul și Dobrogea le oferă, broșură special gândită pentru turiștii străini și pentru touroperatorii străini, pe care dorim să îi atragem", ne-a specificat Corina Martin. Potrivit acesteia, se află în pregătire site-ul de promovare a litoralului românesc, ce va fi lansat cu ocazia Bursei de Turism LITORAL, eveniment la care se va contracta sezonul turistic 2008. Manifestarea se va desfășura, în acest an, în două locații - Mamaia (19 și 20 septembrie) și Neptun (21 și 22 septembrie). „Turiștii străini apreciază specificul local, pe care trebuie, întra-devăr, să îl conturăm, nisipul fin, plajele frumoase, atracțiile turistice - excursiile în Deltă, degustările de vinuri, evenimentele care au loc pe litoralul românesc, condițiile bune de cazare din anumite hoteluri - deoarece tour-operatorii selectează hotelurile ofertate -, cultura și istoria dobrogeană și românească" - Corina Martin, președintele Asociației pentru promovarea și dezvoltarea Turismului - LITORAL.