Tuberculoza la copii, periculoasă, dar vindecabilă

Despre tuberculoză se știe că este o boală gravă la plămâni. Mulți asociază tuberculoza cu tabacii înrăiți, însă afecțiunea face ravagii și în rândul copiilor. Tusea rezistentă la antibiotice, subfebrilitatea și astenia nejustificată trebuie să ne impună prezența copilului la specialist pentru un diagnostic corect. Tuberculoza este o boală infectocontagioasă provocată de bacilul tuberculos Mycobacterium tuberculosis numit și bacilul Koch, după numele medicului german Robert Koch, care a descoperit agentul patogen al maladiei. Boala afectează în special plămânii, unde bacilul găsește condiții prielnice, dar poate apărea și în alte organe ca oasele, creierul, articulațiile, ganglionii, meningele, etc. După stadiul de evoluție al bolii, dar și după gradul de rezistență al organismului, tuberculoza, numită și boala sărăciei, poate fi primară, pulmonară, complicată meningian sau extrapulmonară (ganglionară, vertebrală și a articulațiilor, a seroaselor). Jumătate din cazurile naționale, la Constanța „În perioada 2004-2008, în județul Constanța a scăzut incidența cazurilor de TBC la copii, însă din 2008 a început din nou să crească, destul de îngrijorător. În prezent, jumătate din cazurile din întreaga țară sunt înregistrate în județul nostru, incidența la nivel național fiind de 28 de cazuri la o sută de mii de locuitori, iar la Constanța de 40 de cazuri la o sută de mii de locuitori. De asemenea, observăm în ultima perioadă o creștere a numărului cazurilor la copii”, a precizat dr. Elena Danteș, medic pneumoftiziolog. Infecția se face cel mai frecvent prin inhalare, pe calea aerului. Boala poate fi transmisă de la orice persoană care elimină prin tuse bacilul Koch în mediul înconjurător, în locuință, în școală, în mijloacele de transport în comun sau în orice alte spații închise. Mai rar, boala se transmite și prin firele de praf purtătoare de bacili de pe hainele bolnavului. Nu toate persoanele purtătoare de bacili Koch au și tuberculoză. Dacă rezistența organismului lor este bună, ei nu se vor îmbolnăvi, dar vor purta bacilul, fără semne de boală, având o infecție latentă. Persoanele cele mai expuse sunt copiii de orice vârstă, dar și adulții, ce se află în imediata apropiere a purtătorului bolnav sau aparent sănătos, de bacili Koch. Plămânii au nevoie de timp să se vindece „Tuberculoza este una dintre cele mai vindecabile boli infecțioase. Tratamentul este foarte eficient în a omorî microbii și a permite vindecarea plămânilor. Cu cât tratamentul este început mai repede, cu atât boala se vindecă cu mai puține sechele. În cazul nedepistării la timp și a tratării inadecvate, tuberculoza poate duce la pierderea capacității de muncă, invaliditate și chiar deces”, explică Mihaela Cucu, coordonatorul Programului de prevenire a îmbolnăvirii cu tuberculoză al Direcției Județene de Sănătate Constanța. În cazul copiilor, infecția se produce atunci când un copil nevaccinat sau o persoană neatinsă de infecție este contaminată prin una din modalitățile prezentate. Nu există o vârstă de predilecție pentru primoinfecția tuberculoasă. Aceasta este cu atât mai gravă cu cât vârsta copilului este mai mică, putând apărea astfel complicații grave cum sunt: meningita, bron-șiectazia, tuberculoza miliară, care pot pune viața copilului în pericol. De cele mai multe ori, primoinfecția tuberculoasă nu se manifestă, nu este însoțit de niciun simptom și din acest motiv, trece neobservată. În alte cazuri, copilul are febră 37,50 - 38° C este indispus, transpiră mai ales noaptea, tușește mai multe săptămâni la rând, uneori cu expectorație, nu are poftă de mâncare, scade în greutate și devine palid. Trebuie știut însă că în această perioadă cu simptome, de obicei înainte de prezentarea la doctor, bolnavii sunt foarte contagioși. Cu cât se duc mai târziu la medic, cu vor infecta atât mai multă lume dinjur. Radiografia toracică pune diagnosticul Radiografia toracică, examenul histologic și al sputei la copiii mari și la adulții ce intră în contact cu copiii și intradermoreacția la tuberculină I.D.R. sau P.P.D. (Protein Purified Derivative) la copii, sunt cele mai eficiente și simple teste de depistare a unei persoane suspecte de a fi bolnave. Diagnosticarea și tratarea copilului încep, de regulă, de către medicul ftiziolog sau pneumolog, în unitățile spitalicești sau în sanatorii, unde copilul sau adoles-centul rămâne internat. În cazul în care specialistul hotărăște ca tratamentul să se efectueze la domiciliu, acesta se va face de către medicul de familie, standardizat și strict supravegheat de către personalul sanitar, împreună cu sprijinul responsabil al familiei. Regim alimentar normal Copilul bolnav va primi un regim alimentar normal, echilibrat, nefiind supraalimentat. Sugarul va fi în continuare alimentat la sân, iar diversificarea alimentației se va face similar copilului sănătos. La copilul mic și mare se va da un regim alimentar variat, asigurând zilnic necesarul de proteine, glucide și lipide, pregătit cu gust. Nu vor lipsi fructele, legumele, cerealele și zarzavaturile pentru aportul natural de vitamine și minerale. Când copilul este obosit se recomandă repaus la pat, iar în perioada de convalescență se vor face plimbări ușoare în mediu curat cu multă vegetație, evitând zonele poluate, ceața, vântul sau ploaia. Se va realiza o înțeleaptă alternanță a odihnei pasive, somnul, cu cea activă, cu plimbări în aer curat, la munte sau deal, beneficiind de efectele curative ale aeroionilor negativi. Activitatea normală se reia doar la indicația medicului, după un consult de specialitate. După vindecare, copilul sau adolescentul va evita suprasolicitările fizice și psihice. Se contraindică în această perioadă cura heliomarină sau tratamentele balneare. Prima măsură este vaccinarea cu B.C.G. a noului-născut, urmându-se în continuare schema de vaccinare a sugarului, copilului și adolescentului. Rolul protector al vaccinului B.C.G. intervine la două luni după vaccinare. Evitarea contactului cu persoanele bolnave sau a purtătorilor sănătoși, chiar și a bolnavilor vechi, o alimentație echilibrată și un stil de viață corespunzător, întregesc tabloul profilaxiei bolii.