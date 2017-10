Tu ştii să discuţi cu iubitul tău despre sex?

Tu știi să discuți cu iubitul tău despre sex?

Ştire online publicată Marţi, 08 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ai o relație de care te bucuri de abia câteva luni sau ești de trei ani împreună cu un tip cu care adori să faci tot felul de lucruri! Te simți perfect alături de el în pat și sexul (unul dintre acele aspecte importante dintr-o relație frumoasă) e grozav! Însă atenție, câteva studii în domeniul relațiilor de cuplu spun că e la fel de important ca cei doi parteneri să discute deschis (și des!) despre sex. Se pare că acele cupluri care își comunică concret tot ce simt și ce vor la nivel sexual au de zece ori mai multe șanse să-și mențină legătura solidă.Unde punem Stop? Una dintre conversațiile pe care e musai să o porți cu iubitul tău e despre cât de departe vă doriți să ajungeți în pat. „E posibil să ai o experiență frumoasă încercând ceva nou fără să fi vorbit despre asta în prealabil, dar de asemenea există șanse să fie un eșec”, avertizează Karen Quincy, prof. dr. sexolog la o universitate din Statele Unite ale Americii. Gândește-te ce ai fi dispusă să încerci data viitoare și ce nu, iar apoi provoacă-l pe iubitul tău la o discuție pe teme de sex la care să schimbați idei.Cum s-o lași pe altă dată. Deși vă potriviți foarte bine în așternuturi, uneori parcă nu vă sincronizați cheful de dragoste și ți-e greu totuși să îi „servești” un nu categoric. Quincy sugerează o strategie delicată prin care să-l anunți că ar fi mai bine s-o lăsați pe altă dată.„Când te abordează, zâmbește-i și întreabă-l dacă e ok să repro-gramați partida pe a doua zi poate. Astfel, îi arăți că ții la el și nu că-l respingi, ci doar amâni momentul intim.”Care sunt preferințele. Nu te feri să vorbești cu partenerul tău ce te excită și ce îți pune pe jar gân-durile, dar și ce ai prefera să... nu faceți tot timpul.„Tipul n-are de unde să știe ce gândești, așa că îți sugerez să îi mărturisești franc că ai vrea să dezbați cu el diverse chestii despre sex - crede-mă, îi vei atrage atenția de la început”, sugerează sexologul. În plus, vorbind despre sex fățiș vă veți stârni reciproc dorințele și odată ajunși în pat îi poți arăta concret tot ceea ce i-ai povestit cu câteva momente în urmă.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)